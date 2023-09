Erről tartott előadást – főként az idősebb generációnak – Antal István méhész, a fehérvári Apiterápiás Ház vezetője az Alsóvárosi Közösségi Házban szeptember 20-án. Előadása során részletesen ismertette az egyes mézeket és azt is elárulta, hogy melyik milyen bajra jó. Néhányat kiemelve a repceméz például kiváló a gyomorbajokra, a gyomorsav túltengésre és a benne található nyomelemek, valamint a magas vastartalma miatt a vérszegénységre is. Hasonló ’csodaszer’ a selyemfűméz, ami vérnyomás szabályozó és az égési sérüléseket is jól kezeli. A hársméz szintén nagyon eredményes, nyugtató hatású, idegerősítő és csökkenti az álmatlanságot. Ezentúl enyhíti a köhögést, lázcsillapító, vértisztító és az emésztési zavarokat is helyreállítja. Aztán hatékony még a prosztata megbetegedésekre, görcsproblémákra a napraforgóméz, ami az említetteken túl fertőtlenít és a koleszterinszintet is csökkenti.

A részt vevők az ismeretterjesztő előadás mellett meg is kóstolhatták a mézeket.

Fotó: Fehér Gábor / FMH