Az olaszországi Monte San Michelén, a hegy északi lejtőjén Vargha Tamás országgyűlési képviselő mondott beszédet.

– A magyar lélek számára az egyik, ha nem a legfájdalmasabb hadszíntér az, ahol most állunk, amely a magyar köztudatba az első világháború idején, mint a földi pokol került be – jelentette ki az államtitkár. – Tény azonban, hogy ez a hadszíntér nem a vereség, sokkal inkább a magyar katonai helytállás és kitartás szimbólumának tekinthető. Itt harcoltak a Magyar Királyi 20. Gyaloghadosztály katonái, közöttük a 4. nagyváradi gyalogezred, és az én városom, Székesfehérvár legendás 17. gyalogezredének katonái. A hadosztály és az ezredek hős katonái előtt tisztelegve, az ezred volt parancsnoka, Kratochvil Károly 1917-ben utasítást adott négy emlékgúla felállítására, és az egyik itt, a Monte San Michelén található. Az emlékgúla felállítása, valamint felújítása egyaránt segíti az emlékezést, a katonamúlt és katonáink hősiességének felidézését. Ezért vagyunk ma itt, hogy előttük, a Doberdó-fennsík hősei előtt közösen, tisztelettel és kegyelettel, emlékezetük soha el nem múló megőrzésével adózzunk.

Kövekből, repeszekből építették egykor a gúlát, amit idén őszre sikerült felújítani

Fotó: honvedelem.hu

A 17-es gyalogezredet Székesfehérvár háziezredének is nevezték, igaz, nem csak Fejér vármegyéből, Somogyból és Tolnából, később pedig Veszprémből is érkeztek katonák soraik közé. Harcoltak a Kárpátokban az orosz csapatok ellen, majd 1915-től az olasz fronton, nagyrészt a Doberdón és a környékén vívott iszonyatos állóháborúban küzdöttek hatalmas veszteség mellett, emberfeletti módon, oroszlánként. Ezért is mintáz az alakulat székesfehérvári emlékműve egy oroszlánt, a Zichy-ligetben hagyományosan minden évben július 18-án, az ezred napján emlékeznek a hősökre. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum segítségével felújított, eredetileg az egykori harctérről összegyűjtött kövekből és repeszdarabokból emelt gúla ugyancsak a magyar honvéd tiszteletére figyelmeztet. Egyébként négy gúlát építettek a katonák annak idején, kettő a mai Szlovénia, kettő pedig Olaszország területen található, az előbbiek egyikét 2014-ben ugyancsak Vargha Tamás avatta fel.