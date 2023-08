A terület rehabilitációjának részelteiről sajtótájékoztató keretében adott hírt Székesfehérvár önkormányzata. Cser-Palkovics András polgármester elmondta, a város egyik legszebb pontjának névadói, a rózsák, már láthatóan elöregedtek, cserére szorulnak.

– A következő hetekben kezdődő munkálatok során teljes egészében megújul a terület, a Rózsaliget visszakapja régi fényét – hangsúlyozta a polgármester, s hozzátette, a munkálatok várhatóan még idén be is fejeződnek, annak látványos eredményét tavasszal már mindenki szemügyre veheti.

A körzet önkormányzati képviselője, Kovács Zsoltné örömét fejezte ki a liget megújulása kapcsán, majd arról beszélt a beruházás esztétikai és kényelmi fejlesztéseket is tartalmaz.

A műszaki részleteket Bozai István városgondnok ismertette, s hangsúlyozta, a terület eredeti struktúrája változatlanul megmarad.

– Az összes rózsát kicseréljük, 5770 darab rózsatövet ültetünk el. Sajnos a mostani rózsáink elöregedtek, betegek. Az egész tér közlekedési struktúrája is változatlan marad, azonban a gyakran használt murvás sétányokat letérkövezzük, akadálymentesítjük, és azokat a murvás részeket, amiket esetleg nem használtak eddig a fehérváriak, befüvesítjük. Így több mint kétezer négyzetméterrel növekszik a füves terület. Egy kényelmesebb, áttekinthetőbb, korszerűbb és könnyebben fenntartható Rózsaligetet tudunk kialakítani – magyarázta a városgondok hozzátéve, a területen, a rózsák közelében 96 levendulatő is helyet kap, valamint 12 darab mocsári ciprust is elültetnek.

Megújulnak továbbá a liget pergolái: a fa vázat acél szerkezetűre cserélik és az utcabútorokat is felújítják. Egy dolgot bizton állíthatunk: a rehabilitáció után újra nevéhez méltóvá válik a liget.