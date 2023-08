Helyszíni bejárással kezdődött a Bóbita Óvoda nagyívű bejelentése, amely egy igazán különleges alkalom volt nem csak a csöppségeknek, az itt dolgozóknak, de a Pannónia Szíve országgyűlési képviselőjének is, tudniillik néhány évtizeddel ezelőtt e falak között játszott a favonattal, vagy hintázott az udvaron. Szavaiból is kitűnt az a szeretett, amit egykori intézménye iránt érez.

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője hazatért korábbi óvodájába.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Beszédében hangsúlyozta, hogy a település egy eklatáns példája annak, hogy Magyarország Kormánya helyes úton jár akkor, amikor a település vezetőivel együtt a családokat támogatják. Baracskán is így gondolkodnak, hiszen a fejlesztéseik nagy része a gyermekekről szól. Ezt bizonyítják az elmúlt bő egy évtized beruházásai. Úgy az óvodában, mind pedig az iskolában, az ottani felújítási munkálatokban, a tornacsarnok építése is mind róluk szól. Hangsúlyozta, a most bejelentett épületszárny bővítés nem csak gyógyír a jelenlegi 114 százalékos telítettségre, de a jövőbe is mutat. Tessely Zoltán továbbá köszönetet mondott Molnár Krisztiánnak, a megyei közgyűlési elnökének a tagokkal együtt, hogy bizalmat szavaztak a beruházásnak, valamint nem utolsó sorban Magyarország Kormányának, hogy nemzeti forrásból előfinanszírozva a 244 milliós összeget, amelyet az európai bürokraták egyéb más források mellett visszatartanak. Hozzátette ezzel kapcsolatban azt is, hogy Magyarország minden vállalást teljesített a jogállamisági eljárás keretében, sőt erről az Európai Bizottság egy hivatalos dokumentumot is kiállított, így nincs akadálya, hogy a EU 2021–2027-es ciklusában elnyert pályázatokat – köztük a Bóbita Óvodáét is – kiegyenlítsék.

Új épületszárnnyal bővül a baracskai óvoda.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Szőlősy Attila polgármester a beruházással kapcsolatban elmondta, hogy mindig nagy öröm egy település életében ha az oktatási és a nevelési intézmények fejlődhetnek. A faluvezető hangsúlyozta, hogy az utóbbi években folyamatosan nőtt az óvodáskorú gyermekek száma Baracskán, ennek következtében pedig már a pedagógus szobát is át kellett alakítaniuk, hogy a megnövekedett igényeket ki tudják szolgálni. Mint mondta, a megítélt 244 millió forintos támogatásból két új csoportszobával fog bővülni az épület a hozzátartozó szociális helyiségekkel, valamint mozgáskorlátozott mosdóval és nagy örömükre, bővülhet és modernizálódhat a régi épület konyhája is. A polgármester bízik benne, hogy a beruházás befejezésével, a 240 négyzetméteres bővítéssel, a jelenkor igényeinek megfelelő, modern épületegyüttes áll majd az óvodás gyerekek rendelkezésére. Végezetül megköszönte az eddig támogatásokat, amelyből jelentős infrastrukturális beruházásokat tudtak eszközölni a településen. Természetesen Némethné Keszthelyi Andrea óvodavezető is jelen volt a tervek bemutatása alkalmából tartott ünnepségen. A FEOL kérdésére elmondta, hogy valóban piros napos ünnep a mai az óvoda életében, amellyel reményei szerint, fel tudják oldani azokat a kompromisszumokat, amelyeket az elmúlt időszakban tettek, hogy a megnövekedett igényeket kiszolgálják. Kollégáival együtt már ő maga is alig várja, hogy kezdetét vegye a beruházás és mihamarabb átvághassák a nemzeti színű szalagot.