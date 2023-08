A Zámolyért díj egyik kitüntetettje Tárnok Ákos, aki nem csak a faluban, de jóval az országhatárokon túl, sőt még a Kontinensen kívül is ismert: alapító tagja volt az idén 40. születésnapját ünneplő Los Andinos együttesnek, valamint alapítója és vezetője a Kárpát-medencei népzenét és kultúrát őrző és ápoló Kákics Együttesnek. A zenész negyedszázada költözött a településre, azóta büszkén vallja magát zámolyinak és ahol csak lehet – például zámolyi történetek elmesélésével – igyekszik lakóhelyének hírnevét öregbíteni. Mindezeken felül a Zámolyi Református Egyházközség presbitereként szerepe volt abban, hogy a Csanádi Imre Általános Iskola egyházi fenntartásúvá válhasson, amellyel biztosították az intézmény megmaradását.

Ugyancsak Zámolyért kitüntető címet vehetett át Szabó János, a falu „krónikása”, aki több mint tíz éve rendszeresen fotóz a helyi civil és önkormányzati eseményeken, rendezvényeken. Képei a Fejér Megyei Hírlapban is többször megjelentek, de az önkormányzat közösségi oldalának híreiben és a Zámolyi Hírmondóban is lehet velük találkozni. Rendszeresen részt vesz különböző civil rendezvények szervezésében is és családja komoly szerepet vállalt a Nemzeti Összetartozás Emlékmű környékének megszépítésében is.

Zámoly Község Díszoklevelét az idén Nagy Bence Bulcsú, a Zámolyi Madárpark megálmodója, létrehozója kapta. Bence 2019-ben saját erőből, zámolyi otthonuk kertjében alakította ki a parkot, amely az elmúlt években szépen nőtt, fejlődött és olyan színfoltja lett a településnek, ami miatt sokan érkeznek a faluba. Ezek a látogatók örök élményt kapnak, ám azon túl Zámoly nevét is megismerik, megtanulják.