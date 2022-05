Idén február közepén jelentette be Sallai Mihály polgármester, hogy mintegy kétéves egyeztetés után a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodája szándéknyilatkozatot adott be a székesfehérvári tankerülethez: szeptembertől átvenné a zámolyi iskola fenntartását. A jogi folyamat végén a köznevelésért felelős államtitkár meghozta a döntést, amelyet szerda délután Gunyits Ottó zámolyi református lelkész olvasott fel az iskola előtt.

A döntés értelmében a Székesfehérvári Tankerületi Központ a szeptemberben induló tanévtől fenntartói jogát átadja a Zámolyi Református Egyházközségnek. Ezzel egy nehéz ügy végére került pont. A polgármester a szerda délutáni bejelentés alkalmával felelevenítette az előzményeket is. Elmondta, a 90-es években még mintegy 200 diák járt az általános iskolába, amelynek létszáma az évek során fokozatosan csökkent. 2010-ben 135, kilenc évvel később már csak 77 tanulója volt az intézménynek, amelynek 2013 óta a fehérvári tankerületi központ a fenntartója. Az alacsony létszám miatt 2020-ban a fenntartó felvetette, hogy megszünteti a felső tagozatot, a zámolyi iskolát pedig a székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola tagintézményévé teszi. A zámolyiak tiltakoztak. A felsős osztályok végül maradhattak, de a Csanádi így is tagintézménnyé vált.

Az önkormányzat már akkor megkezdte a megoldás keresését, hogy az iskola megmaradhasson. A polgármester úgy gondolja, Zámoly elég nagy település ahhoz, hogy önálló iskolája legyen. Ez megvalósult!

– A fenntartóváltás nyilván struktúraváltással is jár az ősztől, és az is biztos, hogy a jövőben a református értékek, a hittanoktatás, a családi istentiszteletek szerves részét képezik majd az iskolai életnek. Tisztában vagyunk azzal, hogy tavasszal még állami iskolába iratkoztak be a leendő elsősök, ezért lesznek az oktatásnak olyan elemei, amelyeket csak felmenő rendszerben vezetünk be – mondta Gunyits.