Amint arról már korábban is beszámoltunk, a székesfehérvári ügyeletes gyógyszertár üzemeltetője tájékoztatta az önkormányzatot, illetve a patika bejáratára kifüggesztett közleményben a betegeket is, hogy felújítják a József A. u. 2. szám alatti gyógyszertárat, ami így 2023. augusztus 17-ig zárva tart majd. A Magyar Gyógyszerészi Kamara felé is jelezték a fentieket, ők kiértesítik a területileg érintett patikákat. A lakosságot pedig kérik, hogy a megjelölt időszakban a Mészöly Géza utcai gyógyszertárat keressék.