Fejér vármegyében 108 település található, így nyilván nem várható el, hogy valamennyi község és város véleményét összegezzük. Ennek okán elsőként a megyeszékhelyet és néhány kisebb-nagyobb települést vettünk górcső alá. Ebből adódóan cikkünk a későbbiekben újabb helyszínekkel bővülhet majd.

Idén sem lesz tűzijáték

„Székesfehérvár Önkormányzata ebben a kérdésben már évekkel ezelőtt kikérte a fehérváriak véleményét, és közös döntés alapján azóta sem augusztus 20-án, sem szilveszterkor nem rendezünk városi tűzijátékot. Szent István ünnepe Szent István városában Szent Istvánról szól, nem a tűzijátékról.” – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszban. Ehhez kapcsolódóan érdemes megemlítenünk, hogy utoljára 2019-ben volt Székesfehérváron tűzijáték augusztus 20-án, majd ugyanebben az évben a fehérváriak szavazata döntötte el, hogy ne rendezzen a város tűzijátékot.

Hasonló reakciók érkeztek feltett kérdésünkre a Pannónia Szívéből, Martonvásárról is, ahol elmondták, hogy a vidéki város lakóinak többsége nem igényli a légiparádét, így a városvezetés sem tartja szükségesnek már csak az állatok védelme miatt sem. Ellenben kenyérszentelésre és díszpolgári címek átadására idén is sor kerül Szent István Király tiszteletére. Mór évente egyszer, a hagyománynak megfelelően szeptember végén, október elején rendez a Móri Bornapok szerves részeként égi játékokat.

Dél-Fejér községeit szemügyre véve is a korábbi kép rajzolódik ki. Ugyan Cecén még néhány éve szerves része volt az ünnepségnek a tűzijáték, azóta azonban már kikerült a programfüzetből. Mindezt a helyi művelődésszervező, Vajai-Kovács Viktória erősítette meg. Néhány kilométerre odébb Vargha Bianka a Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület szóvivője tett hasonló kijelentést. Elmondta, hogy az elmúlt évek után ugyan átadják a stafétát és ismét az önkormányzat rendezi az augusztus 20-i ünnepséget, ám nem tud róla, hogy a hivatal tűzijátékban gondolkozna. Alapon pedig ahogy eddig, most sem kell számítani égi játékra.

Bogárdon ezúttal elmarad

Ahogy már korábban foglalkoztunk vele a nagy népszerűségnek örvendő Bogárdi Napok nem a megszokott, több tízmilliós költségvetésből gazdálkodik a megnövekedett energiaárak miatt, így az Ifjúsági Park helyett a Hősök terére költözik, ami pedig nem alkalmas a tűzijáték megtartására – mondta Sükösd Tamás polgármester, aki rámutatott arra is, hogy idén a kétszer egynapos rendezvény első felvonása már május 27-én lezajlott, majd az államalapítás ünnepét megelőző napon folytatódik étel-, ital árusokkal, gyermek és családi programokkal, kisebb, majd a végén egy nagyobb koncerttel és retro discoval.