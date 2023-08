Lapunk áprilisban számolt be a négy végtagi bénulással (cerebrál parézis) küzdő kis Evelinről, akinek betegségéből adódóan a nap minden percében folyamatos figyelemre van szüksége. A kis csöppségnek ugyanis nem csak a mozgással és a beszéddel, de az alvással és evéssel is gondjai akadnak. A gyermeknek így rengeteg terápiás kezelésre van szüksége, amelyek között szerepel a gyógypedagógia, konduktív fejlesztés, hideglézer-kezelés, gyógymasszázs, Dévény-terápia, valamint a Pfaffenrot manuálterápia és speciális ruhában zajló aktív gyógytorna is.

A kislány édesanyja és édesapja minden lehetőséget megragad Evelin gyógyulása érdekében, így természetesen a spanyolországi műtét sem volt kérdés számukra, azonban ez hatalmas költségekkel jár. A kis Evelin szülei már az év elején létrehoztak egy alapítványt, ahova azóta rengeteg támogatás érkezett. A szülők rendkívül hálásak az eddigi adományokért, és továbbra is várják a nagylelkű támogatásokat az apróság gyógyulása érdekében. Az Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítvány azonban nem csak a barcelonai operáció miatt jött létre, sokkal inkább a hosszú távú célok megvalósításához, azért, hogy Evelin minden szükséges segítséget megkaphasson. A letapadt izmok oldása után ugyanis rövid időn belül kezdődhet a hónapokon át tartó, intenzív gyógytornák, konduktív fejlesztések időszaka, ezzel elősegítve a gyógyulást és a műtét hasznosságát.

A nagy költségű (4700 Eurós) operáció mellett tehát az azt követő rehabilitáció is felettébb megterhelő anyagilag, azonban az új mozgásformák elérését célzó műtét csak az utókezeléssel együtt lehet sikeres, így a terápia elengedhetetlen. A barcelonai beavatkozás előtt nem csak a szoros beosztással zajló terápiák kerültek napirendre, de a kis Evelinre kivizsgálások sora is vár azért, hogy a műtét idejére minden rendben legyen.

Annak érdekében, hogy Evelin a jövőben képes legyen olyan alapvető mozgásokat végezni, mint a rágás vagy az ülés mindenképpen szükséges az Igor Nazarov által végzett operáció, és az azt követő kezelések hosszú sora. Ezek finanszírozásához a családnak így a továbbiakban is szüksége van a segítségre.

Az adományokat a következő bankszámlaszámra várják a szülők:

UniCredit Bank: Számlatulajdonos: Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítvány

Számlaszám: 10918001-00000119-75880018

Közlemény: Adomány

Szerző/forrás: SZENTE PATRÍCIA ANDREA / duol.hu