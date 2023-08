Augusztus 12-én, az év derekán, már a levegőben érezhető volt a szeptemberi szüreti bál izgalma a faluban. Ezen a napon rendezték meg az első szüreti táncpróbát, amelynek résztvevői a falu minden szegéből érkeztek. Az eseményen való részvétel olyan magától értetődő a településen, mint a napsütés nyáron.

A Jenői közösség szinte mindegyik tagjának a családjában akad olyan emlék, amely kötődik a szüreti felvonulásokhoz, bálokhoz vagy akár csak a nézőként való részvételhez.

A búcsú a falu legősibb hagyományai közé tartozik, és minden év szeptemberének második vasárnapján rendezik, az azt megelőző szombaton pedig a szüreti felvonulásra kerül sor. A régi idők varázsa még mindig él a faluban, és az emberek büszkén vigyázzák megőrzött hagyományait – tudtuk meg Kerekes Ildikótól, a település polgármesterétől.

A szüreti felvonulás színes eseménysorozata nem csupán egy búcsú, hanem egyfajta közösségi erőtér is. Évekkel ezelőtt még aggódással és kétségekkel ták a szervezők a táncos párok összegét, de kitartó munkájuk és a közösség lelkesedése mindig újra megtartotta a felvonulást. Minden évben többen és vidámabban vonulnak fel.

A templom mögötti tér ad otthont a dodgemnek, amely egy kis kitérővel színesíti a felvonulás útvonalát.

– A "búcsús" vállalkozó örömmel indítja el délben a résztvevőknek a dodgemet és megyünk egy kört, amit igazán kuriózum. Néha a hagyományokhoz hozzá kell tenni a fejlődést, így van, amikor kevés a lovaskocsi, akkor kisteherautót is igénybe kell venni. Volt már rá példa – tette hozzá a falu vezetője.

A lovasok is szívesen csatlakoznak a felvonuláshoz, és a szervezők hálásak értük, hogy évről évre megtartják a hagyományt.

– A közösség összetartó ereje megmutatkozik abban is, hogy Jenő tiszteletben tartja a szomszédos Úrhida hagyományait. Amikor Úrhida szeptember 2-án kezdi meg a felvonulás előkészületeit, Jenő lakói is kíváncsian figyelik a fejleményeket. Viszont Úrhida is meglátogat minket szeptember 9-én. Ez a kölcsönös tisztelet és érdeklődés erősíti a közösségi szálakat – mondja a polgármester.

A művelődési ház szintén fontos helyszín a jenői szüreti bál előkészületeiben. A fiatalok már hosszú évtizedek óta itt próbálnak és a bálokat is itt rendezik. Az 1956-ban épült művelődési ház már több mint ötven éve ad otthont a szüreti felvonulás utáni bálnak. A fiatalok számára a bál egy ünnep, egy szüreti felvonulás és egy vidám összejövetel egyben. Az idősebb generáció pedig örömmel és büszkeséggel látja, hogy a fiatalok pont olyan lelkesek és zajosak, mint ők harminc évvel ezelőtt.