Székesfehérváron már megszokhattuk, hogy augusztus végéhez közeledve sűrű programsorozat veszi kezdetét. Ebben az időszakban egyházi tekintetben is több kiemelten fontos nap követi egymást. Spányi Antal megyés püspökkel az országfelajánlásról, Nagyboldogasszony-napjáról, valamint arról is beszélgettünk, egyházi, szakrális tekintetben milyen jelentőséggel bír augusztus 20. A megyés püspök kiemelte, a szentektől tanulnunk kell ma, 2023-ban is, de arról is beszélt, hogyan készülhetünk fel lélekben a méltóságteljes ünneplésre.