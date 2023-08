A 8119-es jelű, Velence-Csákvár-Tata összekötő út Nadap és Lovasberény közti szakasza hamarosan megújul. A munkálatok és a felújítás részleteiről augusztus 22-én, kedden számoltak be az érintettek. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő elmondta: nagyon fontos üzenete van a mai alkalomnak, hiszen mindenki látja, hogy nehéz gazdasági helyzetben is vannak olyan programok, amelyek folytatódhatnak tovább.

- Ezúttal olyan helyen vagyunk, ahol egy 1962-ben épült, makadám-jellegű út felújítása történhet meg – fogalmazott a képviselő. A 8119-es út Nadap és Lovasberény közti szakaszára ráfért tehát a felújítás, melynek részleteit sorolta a képviselő: két réteg aszfaltot kap a felület, négy helyen forráskivezetést építenek az úttestbe, melynek köszönhetően az útra jutó forrásvizek nem tudják tovább rongálni a felületét. Az út melletti nyílt árkokat és szikkasztókat kitisztítják, az útburkolati jelek megújulnak, a KRESZ táblákat kicserélik. Újdonságként megjelennek az útszakaszon a sebesség figyelmeztetésére szolgáló berendezések, Lovasberény és Nadap bejáratánál egyaránt. Ezeken a szakaszokon vizuális kapukat is létesítenek, amelyek a táblákon túl is egyértelműsítik, hogy a sofőrök lakott területre értek.

A beruházás 1 milliárd 142 millió forintból valósul meg, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. kivitelezésében. A kivitelezési terveket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága készítette, amely a következő feladatra is felkészülhet: a Lovasberény-Csákvár közötti szakasz felújítása lesz ugyanis a következő terv, tette hozzá Tessely Zoltán. – 2025-ben már remélhetőleg jelentősebb források állhatnak majd rendelkezésre útfelújításokra is, hiszen a cél az, hogy folytassuk a munkát és összekössük a Velencei-tó vidékét Majkkal és Oroszlánnyal.

Südi Mihály, Lovasberény polgármestere üdvözölte a kivitelezési munkálatok megkezdését:

- Az elmúlt időszakban nem volt olyan hét, hónap, amikor ne érdeklődtek volna lakosok arról, mikor kerül sor az út felújítására. Lovasberény szerencsés földrajzi elhelyezkedésű: a Vértes és a Velencei-tó között azonban csak akkor tudunk ebből turisztikailag profitálni, ha jó utak állnak rendelkezésre, csak így tudunk bekapcsolódni a körforgásba. A lovasberényieknek pedig azért fontos, mert ezen az úton tudják leghamarabb megközelíteni az M7-es autópályát, a legközelebbi vasútállomást, a nyári szezonban pedig a Velencei-tavat. Az úton a kerékpáros forgalom szintén jelentős, így még fontosabb, hogy megfelelő körülmények között tehessék meg az az utat a közlekedés résztvevői – fogalmazott a település vezetője, kiemelve, hogy tavaly ugyanennek az útnak a lovasberényi, belterületi szakasza újulhatott meg, amely szintén jelentős beruházás volt a lakók számára.

Köteles Zoltán, Nadap polgármestere is emlékeztetett: két éve a 8119-es út Nadap és Velence közti szakasza újulhatott meg, amely a település lakói és az áthaladó forgalom számára volt nagy megváltás.

- Nekünk az akkori beruházás nagyon fontos volt, de a mostani felújítás is az lesz. A lovasberényiek és a nadapiak összekapcsolódása mindennapos, sokat jár át egymáshoz a két település lakossága, továbbá erre tudunk „elsurranni” Székesfehérvár felé is akkor, amikor az autópályán dugó van – mutatott rá a polgármester.

Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságának igazgatója a projekt kapcsán visszautalt a 8119-es út nadapi átkelési szakaszának felújítására, amelyre 2006-ban kerülhetett sor a szennyvízcsatorna kiépítését követően. A lovasberényi szakaszt tavaly adták át, így most a két településtábla közti külterületi út kerül sorra. 5838 méterről, vagyis közel 6 kilométerről van szó, melyre változó vastagságú kiegyenlítő réteg, illetve magas igénybevételnek ellenálló, 4 centiméteres kopóréteg kerül. A vízelvezetést keresztirányú átereszekkel oldják meg a területen, a két oldali útárkot kitisztítják. Az új útburkolati jelek és KRESZ táblák cseréje mellett azonban változásra is számíthatnak az autósok:

- Több helyen módosítanunk kell az eddigi forgalmi rendet: több helyen vezetünk be előzési tilalmat és záróvonalat a szakaszon. Továbbá Nadap közelében négy helyen is vízfeltörés tapasztalható, amely sajnos káros az útburkolatra nézve. Ezért egyedi műszaki megoldással élünk: szivárgó rendszert építünk az úttestbe, amelyek segítik a víz oldalra való kivezetését. Szintén újdonságként tapasztalhatják majd a közlekedők a jelenleg érvényben lévő 15 tonnás tömegkorlátozás feloldását a szakaszon – miután átadtuk a megerősített, felújított úttestet.

Az igazgató rámutatott: országos szinten is fontos ennek a szakasznak a megújulása, hiszen Komárom-Esztergom vármegyéből és Fejér észak-északkeleti részéből érkezők is ezen az úton érkeznek a Velencei-tóhoz. A 8119-es út átlagos autóforgalma 3 ezer autó naponta, amely a nyári időszakban a sokszorosa is lehet. A felújított szakaszt 2023. december 9-ig kell átadnia a kivitelezőnek, addig pedig félpályás útlezárásokra számíthatnak a közlekedők a munkaterületen.