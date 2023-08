A rendezvény célja az volt, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtsanak a település lakosságának az említett projektről, amely a támogatott lakhatás céljára épült lakóépületekkel és a Szolgáltató Centrum működésével kapcsolatos.

A fórumon jelen volt Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részéről Cséplőné Gönczi Veronika főigazgató, Boldogné Kőrösi Mónika kirendeltség igazgató, az Aranyalma Integrált Szociális Intézmény Fejér Vármegye részéről Farkas Judit intézményvezető, valamint Nyikos László polgármester.

A projekt célja az volt, hogy a jelenlegi kapacitásokra építve olyan teljes intézményi ellátásra váltsanak, amely a fogyatékossággal élő személyek igényeire reflektáló, magas minőségű, elérhető közösségi alapú ellátási formákat kínál Polgárdiban. Az intézményi férőhelyek kiváltásának keretén belül az elképzelés egy olyan telephely létrehozása volt, ahol a fogyatékossággal élő személyek számára megfelelő, közösségi alapú ellátás nyújtható.

Mint a fórum bevezetőjében a főigazgató elmondta, az előkészítés és tájékoztatás során több lépcsőben valósultak meg hozzátartozói tájékoztatók, ahol a résztvevők megismerhették a projekt céljait, terveit és részleteit. Az építési munkálatok 2021-ben kezdődtek meg, és a támogatott lakhatás épületei a megfelelő berendezésekkel és bútorokkal felszereltek. Az új családi házakba történő beköltözést október 30-ig tervezik, amikor is összesen 120 fő veheti birtokba majd modern otthonát. Jelen pillanatban még a használatbavételi-engedélyekre várnak, de addig is van rá lehetőség, hogy a település lakosai az intézmény elkészült épületeit, akár nyílt nap keretén belül is meglátogathassák.

A polgármester kiemelte, hogy a projekt gondolata már 2014-ben felmerült, és az összefogás eredményeként 2017-ben kezdődött meg a kivitelezés. A város biztosította telkek és az összefogás tette lehetővé, hogy a fogyatékossággal élő embereknek méltó és minőségi körülmények közötti lakhatást biztosítsanak.

A főigazgató hangsúlyozta azt is, hogy az idén révbe jutott program az ország első olyan újonnan megalósuló lakhatási formája, amely ilyen módon segíti a fogyatékossággal élők számára a közösségi alapú ellátást, egyben az ellátottak jobb életminőségét és az integrációjukat is megcélozva. Polgárdi város önkormányzata és a szociális intézmény munkatársai egyaránt kiemelték az összefogást és az emberközpontúság fontosságát, mivel nem csak az intézmény, de a város célja is a gondozottak integrálása a lakóközösségbe, ezért a szakmai és lakossági együttműködés erősítése nélkülözhetetlen.

Az elkészült projekt ünnepélyes átadását október közepére tervezik.