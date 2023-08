Ugyan a Digitális Jólét Pont hálózat idén tavasszal megszűnt, viszont a DJP-közösségek megmaradtak az egész országban, szinte mindenki tartja egymással a kapcsolatot. Szakmailag felkészültek, és inaktív állapotban, de nagyon várják a „feltámadásukat”, mert úgy érzik, a DJP jó lehetőség volt az olvasók és minden állampolgár számára. A tudás a könyvtáraknál van, amit továbbra is átadnak a hozzájuk fordulóknak.

Nagy örömükre szolgál az óvodában, az iskolában munkálkodó pedagógusok nyitottsága a könyvtári programokra. Nekik is, és egyre több szülőnek is köszönhető, hogy mára már a beiratkozó olvasók és könyvtárlátogatók száma ismét növekedett a faluban. 2023 első fél éve alatt a beiratkozók száma meghaladta a tavalyi egész éves beiratkozók számát.

Külön köszönettel tartoznak a képviselő-testületnek, és személy szerint Varga Tünde polgármesternek, aki a programokhoz, a fejlődéshez erkölcsileg és anyagilag is folyamatos támogatást biztosít. Köszönet a Vörösmarty Mihály Könyvtárnak és a DJP vezetőinek is, hogy a képzések és a fizetős programok lehetőségét is folyamatosan biztosítják (biztosították). S nem utolsósorban minden könyvtárlátogatónak hálásak a bizalomért, a nyitottságért, az érdeklődésért.

A múlt évben sokat dolgoztak azon, hogy minden feltétel adott legyen a különböző új programokra, ennek köszönhetően 2023 tavaszától vadonatúj programokkal várják az érdeklődőket. Ilyen például a Silent Book óra, amely igazi vizuális svédasztal a gyerekek számára, valamint a KönyvtárMozi, melynek egyik célja nagy hangsúlyt fektetni a magyar filmkultúra értékeire.

Mindezek által az idén Nemzeti Audiovizuális Archívum Ponttá (Nava ponttá) is vált a ladányi könyvtár. A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a vármegyei könyvtárak közreműködésével.

Ebben az évben eddig húsz, élményekkel teli könyvtári programot tudhatnak maguk mögött a településen, melyek kapcsán rengeteg háttérmunka is zajlott, de megérte készülni, dolgozni, hiszen az érdeklődő résztvevők száma elérte a 243 főt.

A legnépszerűbb programok voltak: Petőfi200; író-olvasó találkozó Zilahy L. Ágnessel; az Azért szeretem Micimackót rajzpályázat; Silent Book gyermekfoglalkozások; olvasást népszerűsítő program Tormási Attilával (Ribizli bohóccal); KönyvtárMozi, kézműves-foglalkozás; Latinovits-emlékest. Ezen a nyáron is számos gyermekprogram volt (van) a könyvtárban. Alkalmanként átlagosan 15–30 fő részvételével.

A gyerekek kedvence az idei nyáron is az interaktív mesetorna, ahol mindig eljátsszák és/vagy eljógázzák magát a mesét. A gyerekek belebújhatnak a szereplők bőrébe, és ezáltal még inkább megélhetik a mesét. Szeretik a pihentető részt is, amikor csak fekszenek, bekuckóznak, és úgy hallgatják a mesét. Ezek az érzelemközpontú foglalkozások játékos formában és hatékonyan terelnek az olvasóvá nevelés irányába, bővítik a szép magyar szókincset, fejlesztik a szövegértést, ami fontos alappillére annak, hogy egy könyvet valaki később szívesen a kezébe vegyen. Mozgáselemei segítik az érzelmi intelligencia fejlesztését, és megtanítják a gyermeket az érzelmei irányítására. A drámajáték eszközeivel segít a gyerekeknek abban, hogy megismerjék önmagukat, önbizalomra tegyenek szert, kifejlesszék a pozitív tulajdonságaikat, magabiztosan tájékozódjanak az őket körülvevő világban, és nem utolsósorban hatékonyan segítik az iskolára való felkészülést, és az iskolai akadályok leküzdését.

Nádasdladányban már ez a második nyár, hogy az élményközpontú gyermek-foglalkozások óriási fókuszt kapnak a könyvtárban. Ha szülő nélkül játsszák el a mesét, akkor a szülők addig pihenhetnek, beszélgethetnek kicsit, ha a szülő is bekapcsolódik, akkor pedig a szülő–gyermek kapcsolatot is mélyítik a foglalkozások alatt. A mesekeretnek köszönhetően a gyerekek nem azt érzik, hogy aktív fejlesztőmunka is folyik, hanem teljesen elmerülnek a mesék fantáziavilágában, mely rengeteg pozitív plusz élményt hoz az életükbe. A foglalkozásokkal sikerült több családot becsalogatni a könyvtárba, akik azóta is rendszeres, aktív könyvtárlátogatók is egyben, és szorgalmasan viszik-hozzák a szebbnél szebb könyveket.

Ebben az évben további olvasást népszerűsítő programot is terveznek. A gyerekeknek interaktív mesefoglalkozást, KönyvtárMozit, rajzpályázatot, a felnőtteknek író-olvasó találkozót a könyvtár udvarán gróf Nádasdy Borbálával, valamint készülnek az Országos Könyvtári Napokra is.

Szerzők: Sipos-Dávid Beáta, V. Varga József