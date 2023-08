A Szár-hegy tetején állt az a buckaház, amelyet most az eredeti másfélmillió forintos ár helyett némi engedménnyel, 1millió 180 ezer forintért kívánnak eladni. A 2021 áprilisában a film forgatásához készült különleges vasépítményre még nem tudni, hogy ki és milyen célból csap le, de úgy tűnik, nem kerül a híres filmek kelléktárát őrző egyetlen filmmúzeumba sem. Még az is szerencsés, ha a fémtelep helyett valamivel becsületesebb sors vár rá, mivel „szemtanúja” volt több híres hollywoodi filmsztár jelenlétének a posztapokaliptikus Pandora bolygón, amelyet a Szár-hegy és közeli kőbánya területén építettek fel. Elég, ha csak Cate Blanchett kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas színésznőt említjük Lilith szerepében, és a nem kevésbé neves Jamie Lee Curtist – a magyar származású Tony Curtis lányát –, aki idei Oscar-díján kívül kétszeres Golden Globe-díjas is, s a régészt, Dr. Patricia Tannist alakítja a filmben.

Fotó: Facebook Marketplace

Nemrég lapunkban is hírt adtunk a film körül kialakult hollywoodi káoszról: a több éves előkészítési/fejlesztési műveletek, majd a 2021-es filmforgatás, valamint a hosszas gyártási munkálatok után a tavalyi évvégi tesztvetítést az idén pótforgatás is követte. Az érdeklődők a

film bemutatási időpontjának halogatása és a sok bizonytalanság után most már némileg megnyugodhatnak. Ugyanis közzétették a napokban a népszerű videójáték négy részes filmadaptációja premierjének időpontját. A film gyártója, a Lions Gate Entertainment a Borderlands Twitter-fiókján 2024. augusztus 9-re prognosztizálta a bemutatót – igaz, erre még újabb egy évet várni kell.