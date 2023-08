Az elmúlt két év természetes szaporulatából származó, mindig farkaséhes, a nagyobb példányokat is vegzáló egy-két nyaras pontyokat, valamint ezüstkárászt, bodorkát mindig jól lehetett fogni a Velencei-tónál az utóbbi időben, számolt be róla a szakember. A nagyobb méretű példányok esetében változatosabbnak bizonyult a helyzet: az augusztusi haltelepítéstől teljesen függetlenül – hiszen a kifogott halak többsége nem a legutóbb kihelyezett példányok közül került ki –, volt időszak, mikor nagyon jól ment a hal, máskor napokig alig ettek a testesebb pikkelyesek, és ezen az elmúlt napok tikkasztó hősége sem segített. Felső méretkorlát feletti pontyokról és néhány amurfogásról is kapott hírt a kirendeltség.

A nyár második felében is jó eséllyel lehet horgászni a Velencei-tónál

Fotó: MOHOSZ