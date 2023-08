Mészáros Lőrinctől dr. Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke és Bagi Gabriella, az ÁGOTA Alapítvány gazdasági és munkaügyekért felelős ügyvezető igazgatója vehette át az összegeket tartalmazó plakátokat. Az esemény hivatalos része után a fiatalok a Puskás Akadémia U19-es csapatkapusának, Gazdag Mersének rúghattak büntetőket. A gyerekeket az oldalvonal mellől a PAFC felnőtt együttesének válogatott játékosa, Nagy Zsolt figyelte, akihez örömmel mentek aláírásokért a nebulók.

– Nagyon jó érzés az, hogy ezek a gyerekek példaképként is tekintenek rám, ránk. Átérzem az ő helyzetüket, nekünk lehetőségeink nem voltak. Más szempontból is tudom, min mehetnek keresztül, hiszen az itt jelenlévő gyerekek között vannak olyanok, akiket csak az egyik szülője neveli. Nálunk is anya sokszor egyedül volt velünk apukám távollétében, örülök neki, hogy ilyen támogatásba részesülhettek. Jó látni azt az örömöt az arcukon. Ha tehetem, akár a válogatottal, akár egyénileg is támogatom a gyerekeket – nyilatkozta az esemény kapcsán lapunknak Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa, majd kitért arra is, hogy sérülése utána milyen állapotban érzi magát. – Egyre jobban vagyok, pont egy edzés után érkeztem ide, a nyáron a rehabilitációra koncentráltam, sok pihenőm nem volt. Jelenleg 95 százalékosnak érzem magam, egy-két héten belül szerintem csatlakozhatok majd a csapathoz. A pályán labdás tréningeket csinálunk az erőnléti edzőnkkel. Szerintem, ahogy visszatérek a srácokhoz, onnan már gyorsan bevetésre kész állapotba kerülhetek.