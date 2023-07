Az elmúlt hetek heves esőzései és hirtelen időjárás változásai Fejér vármegye több területén okoztak fennakadásokat, mintegy 20 kilométer hosszú szakaszt érintettek a gyorsan lezúduló csapadék miatti vízátfolyások és villámárvizek. A Közútkezelő Nonprofit Zrt. munkatársainak az elmúlt időszakban nem csak a megszokott rutin feladatokkal kellett megküzdeniük, mint az ütemezett kaszálási, szemétszedési és burkolatjavítási tevékenységek. A havária helyzet elhárítása érdekében 18 érintett helyszínen kellett beavatkozni a szakembereknek.

A közutas mérnökségi szakemberek a vármegyében csaknem kétezer négyzetméteren végeztek elhárítást, kézi, valamint gépi burkolat takarítási munkákat, vízelvezető árok és padkatisztítást.

A közlekedésbiztonság fenntartása érdekében sok helyen ideiglenes korlátozás mellett végezhették csak munkájukat a kimosódott padka helyreállításakor, a padkanyesés közben, valamint a burkolatra került szennyeződés eltávolításának idején.

A hatalmas esőzések következtében lezúduló víz sok helyen vízátfolyást, iszapelöntést eredményezett. Ezek némely esetében a fellazult talaj miatt, fák is kidőltek. A közútkezelő tájékoztatása szerint, főleg a székesfehérvári és a kápolnásnyéki mérnökség területét érintette május-június hónapban az intenzív csapadék okozta kár.

Székesfehérvár, Úrhida, Szabadbattyán, Fehérvárcsurgó térségében kellett beavatkoznunk. A Csákvár-Gánt közötti útszakaszon a felújított útszakasz padkáját jelentős hosszon elmosta a víz. A Kajászó és Vál közötti útszakaszt kétszer is elöntötte az iszap. Sukoró térségében is jelentős iszapelöntés történt, amelynek helyreállítása több napot is igénybe vett. Mint megtudtuk, a keletkezett károk elhárítását a Közútkezelő a lehető leggyorsabban elvégezte minden esetben.

Vezető képünk illusztráció!