Ahhoz, hogy a kiállítást megfelelően el tudjuk helyezni térben és időben, megkerülhetetlen a névadó, Neumann János munkásságának felidézése. Kiemelkedő érdemeket szerzett az elektronikus számítógépek logikai tervezésében, olyan, ma már alapvetőnek számító gondolatok atyja, mint a kettes számrendszer alkalmazása, a memória, a programtárolás és az utasításrendszer.

A tárlat első felében régi számológépekkel és hazai gyár­tású személyi számítógépekkel ismerkedhetnek meg a látogatók. Helyet kapott az EMG 666, a Rosy 80-F, illetve a Prepamat 1108-as szalag­olvasó is. A kiállítás egyik legritkább darabja az 1982-től gyártott, magyar tervezésű HomeLab, amelynek ára a korabeli források szerint 15 és 30 ezer forint között mozgott. Összehasonlításképpen, az 1982-es Autó-Motor magazinban feltüntetett használtautó-táblázat szerint 25 ezer forintból egy kilencéves Trabantot lehetett vásárolni a Csikvári úti Merkúr kereskedésben. A teremben el­érhető egy QR-kódos fal is, melynek segítségével korabeli reklámok, rövid videók nézhetők meg.

Külön teremben foglalnak helyet a Videoton-termékek. A cégnél 1968-ban kezdődött a számítástechnikai fejlesztés és gyártási tevékenység. A saját márkás termékek gyártása a rendszerváltás után ugyan megszűnt, a gépek jelentős részét azonban megőrizték, így korabeli nyomtatók, szalag­olvasók is láthatók a Neumann János-­emlékév alkalmából ren­dezett tárlaton.

Ahogy haladunk előre a korban, úgy kerülnek elő az ismertebb tárgyak: kazetták, CD-k, konzoljátékok foglalnak helyet a vitrinekben. Itt látható a ritkaságnak számító Sinc­lair ZX81-es Flight Simulator játékszoftver is, amely igazán népszerű volt repülőkörökben. Néhány játékot a helyszínen ki is lehet próbálni, leülhetünk az 1976-os Tv-foci elé focizni, jégkorongozni és teniszezni is, vagy a Lunar Leeperben is megpróbálhatunk előrébb jutni. A tervek szerint késő őszig látható a tárlat, amit jelenleg előzetes bejelentkezés után tekinthet meg a közönség. - olvasható az ÖKK közleményében.