Ahogy megírtuk, az EFOTT miatt megnövekedett a rendőri jelenlét a Velencei-tó körül: megerősítésként vannak jelen a kollégák, amit egyrészt a most zajló EFOTT fesztivál, másrészt pedig a már fent említett embertömeg indokol. Rengeteg a turista, a strandoló és a fesztiválozó, így nem árt az extra védelem és biztonság - árulták el szerdán portálunknak a vármegyei rendőr-főkapitányság illetékesei.

- A rendőrség a fesztiválokon, azok közelében és a parkolókban elsősorban gyalogosan, kerékpárral, vagy szolgálati motorkerékpárral látják el a feladataikat, így szükség esetén azonnal segíteni tudnak. Kollégáink vigyáznak a szórakozni vágyók biztonságára, ugyanakkor a lakosság biztonságérzetének erősítését is szem előtt tartják. Munkájukat a szervezőkkel történő folyamatos kapcsolattartáson túl a helyi polgárőrség tagjai is segítik. A fokozott rendőri jelenlétnek is köszönhetően elmondható, hogy az említett fesztiválokon elkövetett bűncselkemények vonatkozásában tett feljelentések elenyésző számúak. A sértettek leggyakrabban vagyontárgyak eltulajdonítása miatt tesznek bejelentést - részletezték a feol.hu érdeklődésére a kommunikációs szolgálat munkatársai.

A rendőröktől azt is megkérdeztük, mit tegyünk, hogy ne rövidíthessenek meg minket azok, akik nem csak bulizni érkeztek a fesztiválra. De még mindezt megelőzve, rögtön a legfontosabb figyelmeztetés: amennyiben bűncselekmény áldozatává vált valaki, azonnal jelezze a legközelebbi rendőrnek, biztonsági őrnek, vagy a személyzet tagjának! Természetesen nem csupán vagyontárgyainkra kell odafigyelni, hanem saját magunkra és társainkra is. Lehetőleg a fesztiválra érkező csapat maradjon együtt, és senki se szakadjon el. Ha az mégis előfordul, nem árt egy gondosan feltöltött mobiltelefon, amin bármikor elérik egymást.

Ne csak magunkra, azokra is figyeljünk és vigyázzunk, akikkel együtt érkeztünk a fesztiválra. Egységben az erő!

Fotó: Archív/SZNJ

És igen, az italunkra is vigyázni kell. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb intés, hogy soha nem szabad idegentől elfogadni, illetve őrizetlenül hagyni, amit már megvettünk. Félő, hogy valaki belekever valami bódító hatású szert. A tömeg, ha pánik alakul ki, ugyancsak veszélyt jelenthet. Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk: a legfontosabb, hogy mindig figyeljük a tájékoztatást, ha valami nem várt esemény történik, s próbáljunk meg nem pánikba esni! Veszélyhelyzetben tartsuk be a biztonsági személyzet és a hatóságok utasításait, s a kifelé áramló tömeggel szemben ne haladjunk!

S akkor most jöhetnek az értékekkel kapcsolatos figyelmeztetések. Ezzel kapcsolatban a rendőr-főkapitányság illetékesei az alábbiakat tanácsolják: - Csak annyi pénzösszeget vigyen magával, ami feltétlen szükséges a kikapcsolódáshoz. Zsúfolt parkolóban legyen körültekintő a csomagok ki- és bepakolásakor. Ne hagyjon láthatóan értéket az autóban! A belső nyomással rendelkező palackokat, sprayket érdemes kitenni a kocsiból, hiszen a nyomás és a magas hő együttesen robbanást eredményezhet. Lehetőség szerint éljen a prepaid kártyás fizetés lehetőségével, és csak a szükséges összeget töltse fel! Amennyiben adott a lehetőség, használjon értékmegőrzőt! A személyes okmányait és a kisebb, értékes dolgokat - mint például kulcsok, készpénz, telefon, bankkártya – tartsa maga előtt övtáskában, hogy csak Ön férhessen könnyen azokhoz! Soha ne tárolja telefonját és értékeit a farzsebben! A fontosabb értéktárgyaihoz használjon nyomkövetőt.