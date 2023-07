Videók tanúsága szerint több helyen is megbontották a Velence Korzó kerítését július 9-én, vasárnap, melynek okaként többek között az alapvető emberi jogok mellett a kerítés balesetveszélyességét, valamint a tűzvédelmi szabályokat jelölték meg. A kerítésbontók egyike Könyves Tamás korábban a feol.hu-nak is nyilatkozott az ügyben, most pedig még az elsőfokú ítélet kihirdetése előtt cselekedett. Bár az ítélet az önkormányzatnak adott igazat, a fellebbezés vélhetően másodfokra viszi az ügyet. Ennek ellenére megtörtént a bontás, a Velence Korzó üzemeltetői azonban nem nézték tétlenül a történéseket.

Szintén a közösségi oldalra feltöltött videó örökítette meg a feszült találkozást, melyben elhangzott: „Itt nem fogunk megállni”. Erre reagált a Velence Korzó is közösségi oldalán, melyben elsőként megerősítette: „bár való igaz, az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék bírája elutasította beadványunkat a Velencei Önkormányzattal szemben, ám ez nem jogerős döntés, mi fellebbezünk, így az ügy másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik, mivel az általunk felsorakoztatott tényeket és a független, ám igen fontos, az ügy tekintetében perdöntőnek számító tanúk vallomását nem, illetve nem kellő mértékben vette figyelembe az eljáró bíró. Nincs kétségünk igazunk felől, ezért abban sem kételkedünk, hogy ezt a pert végül meg fogjuk nyerni, miként a kártérítési igényünk tekintetében folyó pert is!”

Erős hangnem következik ezután, melyben provokációnak és hangulatkeltő tevékenységnek nevezik a történteket. Hogy mi következik ezután, nem lehet tudni, de eddig a velencei önkormányzat kommentár nélkül hagyta a területen folyó háborúskodást, csupán magát az ítéletet tette közzé.