Sándor Tamara már gimnazistaként aktív tagja volt a Székesfehérvári közösségi és kulturális életnek. Később, egyetemistaként egy évet Barcelonában töltött cserediákként. Most mégsem erről az utazásról beszélgetünk. Párjával ugyanis az utóbbi hét hónapot Kolumbiában töltötték. Ez idő alatt ugyan hat hónapot dolgoztak, de ekkor is szakítottak időt a kirándulásra. Utolsó egy hónapjuk pedig csupán az utazásról szólt. Sándor Tamara a Feol Podcast vendégeként Kolumbiában szerzett tapasztalatairól, élményeiről és kalandjairól is mesélt. Többek között például arról, hogyan töltött el egy éjszakát egyik legrettegettebb ellenségével az esőerdő közepén.

Fotó: Sándor Tamara