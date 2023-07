A katolikus hagyomány szerint július 25-én, az utasok, vándorok, hajósok védőszentjének napján kerülhetett sor a maroshegyi Szent Kristóf-templom búcsújára.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tóth Tamás címzetes kanonok, esperes-plébános köszöntötte elsőként az egybegyűlt híveket és Várszegi Asztrik püspököt, nyugalmazott pannonhalmi főapátot. Köszöntőjében rámutatott arra, milyen színes világ tárul elénk a Szent Kristóf templomban Maroshegyen:

- Vannak az oltár körül szerzetesek - bencések és ferencesek -, van világi pap is közöttük. A hívek között is helyet foglalnak gyerekek, középkorúak és idősek egyaránt, továbbá érkeztek papok más plébániákról. A kórus pedig, amelyik most fellép, a város ökumenikus kara - mondta az atya, s bemutatta a Dóczi István és Tóka Szabolcs vezetésével fellépő kórust, melynek csodálatos dalai töltötték be a templomteret.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A püspököt is így jellemezte köszöntőjében: a világra nyitott, aki párbeszédet folytat a most élő emberekkel, a különböző felekezetekkel, "hiszen ugyanazzal az Istennel találkozunk". - Szeretnénk megköszönni ebben a misében, hogy tudhatjuk, milyen érzés Isten vállán lenni, és áldást kérni személyünkre, járműveinkre és az egész életünkre.

A maroshegyi Szent Kristóf templomban tartott misét Várszegi Asztrik püspök, főapát celebrálta. Ezt követően pedig a templom közelében, a szemközti parkolóban várták a járművek és utasaik az utazók védőszentje, Szent Kristóf áldását a szentmisét követően.