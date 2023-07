Hivatalosan is átadták 53 perce

A csákvári pumpapálya komoly versenyek lebonyolítására is alkalmas (galéria)

A Csákváron hétfő kora délután hivatalosan is átadott, 100 méter hosszú, aszfaltborítású pumpapálya használható biciklivel, rollerrel, gördeszkával és görkorcsolyával is. A multitípusú pálya nem csak a gyerekek szórakoztatására alkalmas, de edzésekre is és akár versenyeket is rendezhetnek rajta.

Borsányi Bea Borsányi Bea

Balról jobbra: Pikler Róbert, a pálya kivitelezője, Révész Máriusz és Illés Szabolcs Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kisvárosban nem a sok településen szokásos, az Aktív Magyarország program által biztosított támogatás segítségével valósult meg a pumpapálya, hanem az Élhető települések kialakítása című projekt egyik elemeként. Ettől függetlenül, az átadón megjelent Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára is, aki egy Steve Jobs idézettel kezdte, mely szerint aki van olyan őrült, hogy elhiszi, hogy meg tudja változtatni a világot, az előbb-utóbb meg is fogja. Utalt mindezzel arra, hogy néhány évvel ezelőtt itthon alig tudtak valamit az emberek a pumpapályáról, ma pedig egyre nő azoknak a településeknek a száma, ahol adott ez a fajta mozgáslehetőség.

Pumpapálya átadása Csákváron Fotók: Fehér Gábor

Az államtitkár azért is tartja kiemelten fontosnak minél több, a fiatalok számára élvezhető mozgásforma népszerűsítését és az erre való lehetőség biztosítását, mert az elmúlt hét év egészségügyi statisztikái szerint évről évre nő az elhízott és túlsúlyos gyermekek aránya Magyarországon. Révész Máriusz a pumpapályák közösségépítő hatásáról is beszélt. A Floriana téren már tavaly év végén elkészült a pumpapálya, ám a hivatalos átadására csak most került sor. Az átadón Illés Szabolcs, polgármester azt mondta, az önkormányzat célja a pumpapálya és tér egy részén körbefutó, 400 méteres futópálya megépítésével, hogy – a korábban kialakított fitnesz parkkal együtt – olyan szabadidős komplexumot hozzanak létre, amely szerepet játszhat abban, hogy a fiatalokkal megszerettessék a mozgást, egészséges életmódra neveljék őket. A polgármester azt is elárulta, tervben van egy streetball pálya kialakítása is. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap Az átadó hivatalos részét követően a Veszprémi Spartacus két BMX-ese mutatta meg, milyen figurákat és manővereket lehet végrehajtani a csákvári pumpapályán, ha valaki szakértő módon használja.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!