Aki a héten Sárkeszin járt, az nem tudta nem észrevenni, hogy a településen áthaladó út Nádasdladány felé eső végén, a Petőfi Sándor utcán, hétfő óta dolgoznak a vízművek emberei. Hatalmas gödör tátongott az úton.

Kőhegyi Lászlót, a település vezetőjét kérdeztük arról, hogy mégis mi történt a településen, miért vannak a vízmű emberei napok óta a faluban, ugyanazon gödör felett munkálkodva?

Mint kiderült, a polgármester hétfőn a reggeli órákban észlelte, hogy az utca ezen szakaszán, az eső ellenére is szokatlanul nagy víztócsa állt, miközben az aszfalt más részein már felszáradtak a korábbi esőzések nyomai. Gyanúja nem volt alaptalan. Az értesítést követően a vízmű emberei hamarosan a helyszínre érkeztek. A feltárást követően kiderült, hogy a szennyvízvezeték sérült meg. Ez a gond önmagában viszonylag gyorsan orvosolható lenne, de a vezeték feltárását követően az is kiderült, hogy a sérülés nem lehet újkeletű. Ahol a szennyvíz a felszínre került, a szakemberek nem találtak semmi, pedig két helyen is megbontották az útburkolatot, nagyjából 20 méter hosszan. Így viszont a Fejérvíz szakembereinek nem volt könnyű dolguk a hiba pontos helyének a megtalálásában. A helyszínen dolgozó szakemberek munkáját, de a településen lakók és áthaladók helyzetét sem könnyítette meg, hogy a csőtörés a településen átvezető, forgalmas főúton történt.

A hét eleje óta nem volt eredmény, a cső “tartalmát” a talaj nyelte napok óta, de nem volt meg a hiba.

Csütörtökön reggel írásban érdeklődtünk a vízműnél, hogyan van lehetőségük megállapítani a probléma pontos helyét, mit tudnak tenni ilyenkor, – ami ebben az esetben igencsak komplikált.

A Fejérvíz péntek reggelre megérkezett válaszából kiderült, hogy a hibát sikerült végül elhárítani. A felhasználói oldalról a szolgáltatás a hibaelhárítás során is zavartalanul működött.

Mivel általában a nyomás alatti rendszerekben a meghibásodás közelében tör felszínre a csőtörés, a szakemberek ott keresik a hibát, ahol a vezeték nyomvonala legközelebb esik a szivárgáshoz.

“Jelen esetben sajnos két helyen is feljött a víz, ami a gravitációs szennyvízcsatorna nyomvonalában tudott a felszín alatt közlekedni. A

nyomás alatti hálózatokon van lehetőség feltárás nélküli is – például akusztikus csőtörésvizsgálatra – a rejtett hibák keresésére.” - írta a szolgáltató a válaszában.

Az útburkolatot nagyjából 15 méter hosszúságban, félpályás útlezárással, a szennyvízcsatorna nyomvonala feletti sávban bontották meg, amelyből kiderült, hogy az NA 200 mm-es KM PVC műanyag szennyvíz nyomóvezeték – ami Jenő és Nádasdladány szennyvízét Fehérvár irányába továbbító vezeték –, valamint DN 200 KG PVC gravitációs szennyvízvezeték – Sárkeszi település szennyvíz összegyűjtő vezeték – hibásodott meg.

A sárkeszin történt csőtörés közvetlenül nem érintette a lakosságot, az ingatlanokon belül ennek nincsenek előzetes jelei. Ahogy a vízmű írja: “A házi bekötések általában gravitációsan épülnek ki, melyen ritka és nem jellemző hibafajta a csőtörés. Nagyságrendekkel gyakoribb probléma a dugulás. Ahol a terepadottságok nem teszik lehetővé a gravitációs bekötést ott kényszeráramoltatással lehet a szennyvizet továbbítani – például házi szennyvízátemelő, vagy vákuumakna. Házi átemelős szennyvízelvezetésnél a nyomóvezeték csőtörésére utaló jel lehet, ha az udvaron vagy a kertben állandó vizesedést, süllyedést tapasztal, a környezeténél erősebben burjánzik a növényzet.”