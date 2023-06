A Fit program a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának része, amely az ötödik osztálytól kezdve nyújt tehetséggondozó képzést a felső tagozatos diákoknak.

A program célja a továbbtanulásra való felkészítés és az életben való sikeres szereplés támogatása. A FIT program képzése innovatív módon közelíti meg a témaköröket, amelyek a mindennapi életben fontosak lehetnek. A képzés tematikája több területre kiterjed, például egészségügyi és pénzügyi tudatosság, a média világa, a robotika, a felelős internethasználat és a természettudományos ismeretek. A diákoknak beszédközpontú angol nyelvoktatást is kínálnak.

A programban résztvevők a szakmájukban jártas, élménypedagógiai eszközökkel oktató tanároktól tanulnak. Az oktatás során a tapasztalat alapú tanulás elve érvényesül, és hetente egy alkalommal beszédközpontú nyelvoktatás is biztosítanak az azonos nyelvi szinten lévő diákoknak.

A nyílt nap sorozaton a negyedik osztályos diákok be is tekinthettek a kínált programba. Vasárnap délelőtt a Grand Inkubátorházban, utolsó alkalommal a biológia volt a fókuszban, ahol a látást és a genomikát vizsgálták. Az élménypedagógiai módszertant bemutatva, a diákok még egy DNS modellt is építhettek gumimacikból.

A leendő 5. osztályos tanulók jelentkezésüket,a fit.mcc.hu/jelentkezes oldalon adhadjákle június 30-ig.