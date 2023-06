Az idei évben végre jelentős csapadékkal öntözi az ég a földet, melyet láthatóan a vegetáció is meghálál. A fű gyorsan nő, a természet pedig azon dolgozik, hogy helyreállítsa a kényes ökológiai egyensúlyt. A székesfehérvári Városgondnokság munkatársai folyamatosan dolgoznak a zöldfelületek gondozásán, mégis mindig vannak a nagyvárosi betondzsungelben olyanok, akik nehezen viselve a zöldfelület burjánzását, panaszkodnak. Nos, vélhetően ezt ellensúlyozandó, döntött úgy néhány Zrínyi úti kutyafuttatóba járó, hogy cselekvésre szánja el magát. Köztük volt Szipola Antal, a Vitál Club Sportegyesület vezetője is, aki a feol.hu-nak így elmesélt:

- Oda járunk minden nap, szánhúzó kutyák gazdáiként – árulta el Szipola Antal, aki Leoval, a malamuttal tölti ott szabadidejét, de itt játszik Málna és Evita is a csapattal. Utóbbi husky kutyus gazdája fűnyírót hozott és neki is álltak a feladatnak. - Számomra annyira természetes ez – mondja Antal, aki a kajakosokkal karöltve a Csónakázó-tónál is nyírja a füvet. – Ide járunk és látjuk, hogy a város nem győzi ennek a nagy felületnek a gondozását, így hát besegítünk. Kettőt tehet az, aki, ha használni szeretné a futtatót: vagy besegít vagy panaszkodik – tette hozzá. Nem kérdés, az utóbbira szavaztak és milyen jól tették.

Szerző: S. Töttő Rita