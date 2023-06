A beruházás kapcsán felszólalók sorát Szíjjártó Péter külügyminiszter zárta, aki kiemelte: a jelenleg zajló beruházások nyomán Magyarország fogja vezetni az európai ranglistát az elektromos akkumulátorok gyártásában, így nélkülözhetetlenné válik ebben a stratégiai fontosságú iparágban, ez pedig a gazdasági növekedés fenntartásának egyik záloga. Rámutatott, az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, de ez sem tudta lelassítani az autóipari forradalmi megújulásának visszafordíthatatlan és hosszú távú folyamatát. - Azzal, hogy az elektromos autóipar képében teljesen új iparág jön létre, egy új és rendkívül éles verseny is elkezdődött, hiszen mindenki tudja, hogy a jövőben igazából azok az országok tudnak erősek lenni, azok tudják fenntartani a gazdasági növekedési pályájukat, akik az új elektromos autóipar beruházásait magukhoz tudják vonzani – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a kormány erőfeszítései eddig sikerrel jártak, amiben a keleti nyitás is kulcsszerepet játszott, miután a szektorban létrejövő beruházások jelentős része Ázsiából érkezik. Ennek alátámasztására számokat is mondott: a magyar autóipar termelési értéke tavaly átlépte a 10 ezer milliárd forintos lélektani határt, de 12 ezer milliárd forinttal rekordot is döntött. Ez tizenkét év alatt három és félszeres bővülést jelent. Azt is kiemelte, annak ellenére, hogy Magyarország lakosságszámát tekintve csak a 95. helyet foglalja el a világban, az elektromos akkumulátorgyártásban az előkelő negyedik helyen áll és ha lezárulnak a folyamatban lévő beruházások, akkor feljön a második helyre.