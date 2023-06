A társaság MTI-hez eljuttatott közleményében köszönetet mondott azoknak a munkatársainak, akik jelenlétükkel biztosítják kritikusan fontos berendezéseik állapotát a munkabeszüntetés ideje alatt.

Megjegyezték, hogy tiszteletben tartják a sztrájkban részt vevő munkavállalók álláspontját, ugyanakkor a szakszervezettel kötött sztrájkmegállapodással összhangban csütörtöktől kezdődően a sztrájk ideje alatt nem biztosítják a helyszínt a sztrájkban résztvevők részére a társaság területén belül, biztonsági okok miatt.

A közleményben kiemelték: a szakszervezet vezetőinek többször is elmagyarázták, hogy a piac fellendülése sokat segített volna abban, hogy eredményes megbeszéléseket folytassanak, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet hatással van az üzem termelési mennyiségére.

Megemlítették, hogy a gyár továbbra is minden munkavállalóját foglalkoztatja. Hozzátették: tavaly év végén két részletben biztosítottak anyagi támogatást a dolgozóknak, ezen felül márciusban átlagosan 10,8 százalékos, differenciált béremelést hajtottak végre, a termelési területen dolgozó munkatársakat nagyobb arányú, akár 14 százalékot is elérő emelésben részesítették.

Az Arconic számára csalódás a szakszervezeti vezetők félrevezető kommunikációja a médiában - a sztrájkolók számától kezdve a béremelés százalékos mértékéig. Szerintük nem adnak valós képet a tárgyalási folyamatról, nem biztosítanak minden kellő információt ahhoz, hogy jól átgondolt döntést hozzanak az Arconic-Köfém munkavállalói a sztrájkban való részvételükkel kapcsolatban. Jelezték, mindezek ellenére továbbra is jóhiszeműen működnek együtt a szakszervezettel, hogy a munkavállalóik, ügyfeleik és a helyi közösség számára előnyös megállapodásra jussanak.

A VDSZ június 2-án jelentette be, hogy eredménytelennek bizonyultak a sztrájktárgyalások Székesfehérvárott az Arconic-Köfém Kft.-vel, ezért határozatlan idejű sztrájk kezdődött, aminek következtében a gyárban a teljes termelés leállt.

A nyilvános cégadatok szerint a 788 főt foglalkoztató Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. a 2022-es üzleti évben 238,6 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 12 milliárd forintos nyereséget ért el.