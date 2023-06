Végig hallgattam az előadást, és engem meggyőzött, de megmondom őszintén, régen foglalkoztam fizikai mérésekkel és számításokkal, ennek megfelelően erősen rá kell gyúrnom arra, hogy minden elemét megismerjem, megértsem. Lehet, balgaságnak tűnik, mégis érdemesnek tartom, hogy elsősorban a fizikus társadalom legyen megszólítva Szák András által. Mondják meg ők, van-e olyan, amit kifelejtett, vagy nem vett figyelembe az amatőr fizikus, felfedezhető-e valamilyen paradoxon, vagy esetleg valóban óriási felfedezésnek lehetünk tanúi! Azt bizonyosan állítja Szák András, hogy a negyedik dimenzió nem az idő (korábban Einsteintől így tanultuk), hanem a hipertér.

Fotó: A videóból

A bő egyórás videóból a teljes kísérletsort megismerhetjük, illetve a végén össze is foglalja a konklúziót. Mindazok, akik értenek egy keveset a fizikához, hallgassák meg, és jelezzenek nekünk a [email protected] címünkre, hogy mit vélekednek a hipertér megjelenéséről, pontosabban felhasználásáról! Lehet, hogy valóban befellegzett a fosszilis energia felhasználásának, lőttek a lőporos háborúknak? Szák András világkonferenciát hívna össze Magyarországon, amihez szíves örömest csatlakozunk, csak mondják meg, van-e létalapja ennek!

Szák András ezekkel a gondolatokkal zárta a nyilvánosság előtt elvégzett kísérletsorozatát:

Amint az a bemutatott kísérletekből is egyértelműen látszik, létezik a hipertér. Vagyis az ismert három térdimenzión felül további dimenzió, ami pedig nem az idő. Ebből a hipertérből energia csatolható ki. Ami abszolút zöld energiaforrás. Nincs károsanyag-kibocsátás, nem termel veszélyes hulladékot. Nem függ az időjárástól, nem függ a napszaktól. Akkor kapcsoljuk be és addig, ameddig csak akarjuk, és nem kell tárolnunk a megtermelt energiát. Működik a föld alatt, víz alatt, az űrben is, mert nem kell sem oxigén, sem gravitáció a működéséhez. Érdemes további kísérletek folytatni, mert még van mit javítani a hatékonyságon. Vajon mi történne akkor, ha holnap vagy holnapután jelentkezne egy feltaláló, aki egy olyan készüléket épített, ami 100 százalékban ebben a hipertérben rejlő energiát csapolná meg. A kezdeti öröm hamar alább hagyna, mert beütne a katasztrófa, olyan válság lenne, amihez képest az 1929-es–’33-as nagy gazdasági világválság csak pici piaci kofalárma lenne. A gazdaság nemcsak lassítana, hanem teljesen le is állna, végül összeomlana. Nem csak számtalan iparágat, de a társadalmunkat is behálózza a fosszilis energia. Ha egy ilyen találmány ma nyilvánosságra kerülne, azonnal elértéktelenedne a szén, olaj és gáz társaságok részvényei. Hiába van minden országnak stratégiai készletei ezekből, az sem tartana a végletekig. Ha elfogynak az üzemanyagok a töltőállomásokon, meg fog állni a közlekedés. Nem tudnak eljutni az emberek a munkahelyükre és leáll a gazdaság. Ha a pékek nem tudják megsütni mindennapi kenyerünket, akkor a lakosság éhezni fog és az utcára vonul. Szerintem néhány hét alatt összeomlana a társadalom. Ez mindenkit fog érinteni, a szupergazdagokat is, hiába vannak milliárdjaik a számláikon, hiába van arannyal, gyémánttal megrakott páncélszekrényük, ha a társadalom összeomlik, ezek is csak értéktelen kacatok lesznek. Ők pedig ugyanolyan nincstelenek, mint bárki más. Egymásra vagyunk utalva, ha nem teszünk semmit, kifutunk az időből, és nem tudjuk mérsékelni a klímaváltozás hatásait, ami megint csak a társadalmunk összeomlását fogja eredményezni. Azt gondolom csak egy helyes megoldás létezik, minél előbb meg kell szervezni egy nemzetközi konferenciát, mondjuk Budapesten, ahová meg kell hívni minden ország vezetőjét és egy 10 fős delegációt. Ha 200 ország van, akkor az körülbelül kétezer főt jelentene. Ha sikerülne megrendezni ezt a nemzetközi konferenciát, akkor négy fontos programja lenne. Az első program, hogy szeretnék aláíratni minden ország vezetőjével egy olyan dokumentumot, amiben az szerepelne, hogy az aláírás pillanatától kezdve ő maga és országa minden lakója elhatárolódik minden hadi cselekménytől. A svéd kislánynak, Greta Thunbergnek küldött üzenetemben megemlítettem, hogy a megalapítottam a környezetvédő mozgalmat. Ezt szeretném globálissá terjeszteni. Elrettentő hadgyakorlatokkal, egymásra fogott nukleáris rakétákkal nem lehet a békét garantálni, csak a konfliktust tovább mélyíteni. A világbékére a releváns garanciát csak egy globális baráti szövetség nyújthat. A program második részében szeretném élőben is bemutatni a kísérleteket, hogy lássák tényleg nincsen semmilyen csalás. Minden úgy van, ahogy bemutattam. A harmadik program az lenne, hogy létre kell hozni egy globális pénzügyi alapot. Erre azért van szükség, hogy gördülékenyebbé tegye az átállást, a ténylegesen zöld energiatermelésre. Ebből a pénzügyi alapból kellene kárpótolni elsőként a fosszilis energia ipar minden érintett résztvevőjét, majd utána a nukleáris iparét, végül a kevésbé fejlett jelenlegi megújuló energiaipart. Sokba fog ez kerülni? Igen, sokba, de valamire muszáj pénzt áldozni. A pénz arra való, hogy használjuk. Kérem tekintsenek úgy erre a globális pénzügyi alapra, hogy ez befektetés a jövőbe. Ha nyilvánosságra kerülne egy olyan találmány, ami teljes egészében a hipertéri energiát csapolja meg. Tehát tényleg teljesen zöld energiaforrás. Idő kell ahhoz, hogy ez globálisan is el tudjon terjedni. A globális elterjedéshez működő gyárak kellenek. A működő gyárakhoz, működő gazdaság kell, amihez pedig egy összetartó társadalom. A globális pénzügyi alap biztosítékként fog szolgálni, hogy amíg feltétlen szükséges, párhuzamosan működjenek egymás mellett a technológiák, és úgy cselekednénk ezáltal, hogy közben nem ártanánk másoknak, mert kárpótolva lennének. Mindenki, a pénzénél maradna. Viszont ez a globális-pénzügyi alap csak akkor fog létrejönni, ha az országok félre tudják tenni nézeteltéréseiket, és képesek a békés együttműködésre. Könnyen belátható, hogy a hosszú távú üzleti érdek megkívánja a békés együttműködést. A negyedik program pedig az lenne, hogy létre kell hozni egy nemzetközi kutató és fejlesztő csoportot, hogy minél előbb kifejlesszenek egy olyan környezetbarát energiatermelési módszert, amivel le lehetne váltani a jelenlegieket. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a hadipari gyárakról sem. Igaz ugye, hogy globális békét szeretnénk, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket a gyárakat be kellene zárni. Éppen ellenkezőleg, mivel mindig is jellemző volt rájuk, hogy a legkiválóbb szakembereket alkalmazzák. Azokat pedig nagyon meg kell becsülni. A termelést át kell állítani a békés eszközök gyártására. A kutató- és fejlesztőrészlegük segítségét pedig az előbb említett környezetbarát energiatermelési módszer kifejlesztésében kellene igénybe venni.

Fotó: A videóból

Akkor összefoglalnám röviden a programokat. Az első, hogy szeretnék egy dokumentumot aláíratni minden ország vezetőjével, hogy tényleg létrejöjjön a globális baráti szövetség, a második, hogy bemutatnám a kísérleteket élőben is. A harmadik egy globális pénzügyi alap létrehozása, a negyedik pedig egy nemzetközi kutató- és fejlesztőcsoport létrehozása. Ha az időjárás engedni fogja, akkor a szabadban lehetne a konferencia programjai között a szünetekben egy közös grillparti vagy egy közös bográcsos ebédet tartani. Megkóstolhatnák a meghívott vendégek hazánk kitűnő ételeit, italait. Bár vannak, akik neheztelnek Magyarországra, most legalább megtudhatná az egész világ, hogy Magyarország nemcsak békeszerető, hanem vendégszerető nép is!