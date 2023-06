A szakmai nap témái a biztonságtechnika fő kérdésköreit, fontosabb pontjait fűzték össze, s járták körbe. Az érdeklődők hallhattak jogszabályi változásokról és vonatkozó szabvány hivatkozásokról, megismerhettek energiahatékonysági módszereket, gyakorlati tippeket kaphattak géptervezéshez, valamint szó esett a robotokkal kapcsolatos biztonsági tapasztalatokról, és az oktatási lehetőségekről is.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– A program alapvető célja, hogy élénk, aktív kommunikációt folytassunk mind az ipar és az egyetem között, mind pedig az ipari szereplők egymás között, és hasznosan tudjunk eltölteni egy egész napot egy olyan témát körüljárva, ami releváns és aktuális az ipar számára. Emellett bemutatjuk azt, hogy mi, mint Alba Regia Műszaki Kar mivel is foglalkozunk, milyen tevékenységeket végzünk. Fontos számunkra, hogy az oktatás mellett a kutatás-fejlesztés és az innováció is megjelenjen. Az alap- és mesterképzéseken túl egyedi tanfolyamokat, szakirányú továbbképzéseket is kínálunk az ipari partnereink részére – foglalta össze Széll Károly, az Óbudai Egyetem docense. A biztonságtechnika jelentőségéről továbbá hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy az ipari szereplők által használt és épített gépek megfeleljenek az aktuális szabványoknak.

Az előadások mellett szakmai és gyakorlati bemutató is várta a jelenlévő szakembereket, akik egy kerekasztal-beszélgetésen a robotikát érintő biztonságtechnikai kérdésekkel is foglalkozhattak. Az érdeklődők továbbá megismerhették az ipari kutatásoknak, fejlesztéseknek is otthont adó, az ipar igényei szerint kialakított egyetemi laborokat.