A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programjának keretében egy, a 3x3-as kosárlabda szabványoknak megfelelő pályával bővült a Vörösmarty Mihály Általános Iskola udvara. A műanyag borításos pálya kivitelezése teljes egészében a szövetség forrásából valósult meg a város önkormányzata és a Székesfehérvári Tankerületi Központ közreműködésével.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az új játéktér sajtónyilvános bejárásán jelen volt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Báder Márton is, aki elmondta, a szövetség fontos feladatai közé tartozik a sportág népszerűsítése is. – Fontos, hogy a gyerekek kipróbálhassák a kosárlabdát és megszerethessék ezt a sportot – emelte ki az MKOSZ elnöke. Úgy fogalmazott, Székesfehérvár a szövetség egyik fontos stratégiai partnere, a nemrégiben elkészült pálya pedig a gyerekek mellett a három-három elleni szabályrendszerben játszó korosztályos és felnőtt válogatottak számára is játékteret biztosít majd, hiszen az iskola néhány perc sétára van a hoteltől, ahol a csapatok évek óta edzőtáboroznak.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, örömmel látja, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a sport, a tudomány és a természet, valamint annak védelme is fontos szerepet játszik, hiszem a kosárlabdapálya mellett néhány napja egy okostantermet is átadtak az intézményben, és nem messze valósult meg a japánkert sem. – Iskolánkban fontos szerepe van a testnevelésnek, az egészséges életmódnak, illetve az öko-programoknak – mondta Makainé Vida Bernadett az iskola igazgatója, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az intézmény valamennyi diákja mára már profi körülmények között kosárlabdázhat a mindennapos testnevelésórák során.