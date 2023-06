A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás programjának részeként készült el az elmúlt időszakban az a három új lakossági hulladékudvar, amelyek július 1-től nyílnak meg, hogy segítsék a lakosságot.

Amint Steigerwald Tibor, a Depónia ügyvezető igazgatója a feol kérdésére elmondta, Székesfehérváron a Palotai úton működő hulladékudvar mellett most az Új Váralja soron, a Cerbona és a kenyérgyár üzeme mellett nyílik meg az új hulladékudvar, ami jóval korszerűbb lesz a Palotai útinál. Itt többfajta hulladéktípust is leadhatnak majd az ide érkezők, akik nem csak Székesfehérvárról, hanem a környékről is jöhetnek.

Hasonlóan korszerű hulladékudvart adnak át Gárdonyban, annak Agárd felőli végén, illetve Móron, a tűzoltóság mellett. Mindhárom hulladékudvar, illetve a meglévő, régebbi hulladékudvarok nyitvartása is a következőképpen módosul: Hétfőtől szombatig 8.00 – 12.00 óra között, valamint 12.30 – 15.30 között lesznek nyitva. Arról, hogy pontosan miket lehet itt elhelyezni, hamarosan a Depónia honlapjára is kikerül egy részletes útmutató.