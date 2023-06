A versenyfeladat lényegesen összetettebb volt, mint egy robotkar működése, ugyanis a csapatoknak egy videót kellett készíteni, nagyon szigorú szabályok mentén.

-A maximum 2 perces videóban benne kell lennie a feladatnak és annak, hogy hogyan érték el a kitűzött célt. A program bemutatása volt a végső feladat, és ha volt benne bármi új dolog az a pontszámokban is meglátszott. A robotverseny kezd már meg szokottá válni, ezért át akarjuk mozgatni az elemeket úgy, hogy izgalmasabb legyen. Ezzel kapcsolatban lesz egy kérdőív, amit mindenhova kiküldünk, mondta Udvardy Péter docens, a verseny szakmai felelőse.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A verseny díjkiosztóján szó esett a verseny névadójáról is. Maga Györök György dékán beszélt Bejczy Antalról, aki a mezőgazdaságban nőtt fel és Kalocsán végzett a gimnáziumban. Mint megtudtuk, a környezet nem igazán támogatta a habitusát. A műszaki pályára indult, dolgozott és képezte magát az Egyesület Államokban is. A robotkar távolról történő vezérlése miatt nagy tiszteletet és szakmai megbecsülést váltott ki az NASA berkeiben, olyannyira, hogy ezen szakterületen azóta is a Bejczy algoritmust használják a mai tudósok. A dékán, beszédének végén kifejezte abbéli örömét, hogy a fiatalokat megfertőzte a műszaki pálya és bízik abban, hogy meg sem állnak a csillagos égig

-Idén a 6. Alkalommal hirdette meg az Óbudai Egyetem ezt az emlékversenyt, melyet az önkormányzat is támogat. Annyi robotika van a városban, hogy fel kell erre a lehetőségre hívni a diákok figyelmét. Remélem ez a verseny is hozzájárul, hogy aztán a következő időszakban a műszaki pályán maradjatok és tovább fejlődjetek ti is, az ipar is, és ezáltal a város is.

Györök György dékán és Udvardy Péter osztotta ki a díjakat az arra érdemes osztályoknak. A kodolányisok az 5., a vácisok a negyedik helyen végeztek. A dobogó alsó fokára a Vörösmarty Technikum VM GO LEGO csapata, az ezüstösen csillogó második helyre a Széchenyi Microbi nevű formációja állhatott, míg az első helyet a Hunyadiból érkező Robotikai Hősök nyerték el.