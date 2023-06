Júliustól a kiemelt várakozási övezetben az áruszállítási időszakban 30 percig díjmentesen lehet várakozni, ha a KRESZ 17. § (1.) e.) pontjában meghatározott várakozást ellenőrző órán (parkométer) beállította az autó használója kerül a várakozás megkezdésének időpontját.

Lakossági kérésre júliustól bevonják a fizetős övezetbe az Erzsébet utca egészen a Zrínyi utcáig tartó szakaszát is, mert sokan az utca ingyenes végén álltak meg. Hasonló okok miatt bővül a zónás rendszer a Sziget utca 2-4. társasház körül is.

Mivel egy ideje a Bartók Béla téren, az Országzászló téren, és a Szent II. János Pál pápa téren nincsenek parkolók, ezért ezek a területek a gyalogoszónába kerülnek át.

Amint Székesfehérvár honlapja is részletezi, a belvárosban a kiadott lakossági bérletek mennyisége többszöröse a rendelkezésre állóhelyeknek. Emiatt a gépjárművekkel sokszor szabálysértő módon parkolnak. Ezért a kiadott lakossági bérletekkel a belvároson kívüli meghatározott parkolókban is lehet majd várakozni: A Bástya, Basa, Rózsa és Lakatos utcákba érvényes bérleteket elfogadják a Watthay utcában, a Szekfű Gyula utcai Evangélikus templom melletti parkolóban és a Várkörút 2. szám mögötti parkolóhelyeken. A Fő utca 13. és Marosi Arnold utcába kiadott bérletek a Szekfű Gyula utcai Evangélikus templom melletti parkolóban és a Várkörút 2. szám mögötti parkolóhelyeken, továbbá a Zichy ligetben is érvényesek lesznek. A Kossuth, Táncsics, Megyeház és Arany János utcába kiadott bérleteket pedig a Petőfi utcában, a Szent István téren és a Rákóczi utcában is elfogadják. Az Ady E., Jókai és Oskola utcákba kiadott lakossági bérletek július 1-től a Mátyás király körúton is használhatók lesznek.