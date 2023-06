A mécsesgyújtás része volt annak az ünnepségsorozatnak, amellyel a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthona fennállásának 70. évfordulóját - az intézmény történetéről itt írtunk - ünnepelte abban az évben. És éppen ennek az évfordulónak a kapcsán fogalmazódott meg az intézmény vezetőjében, hogy méltó emléket állítsanak az otthon egykori lakóinak, a különböző rendhez tartozó nővéreknek.

- A csákvári katolikus temetőben található parcella sírjai, ahol ezek a nővérek nyugszanak, nagyon rossz állapotban vannak. A fedlapok sok helyen töröttek, a sírok beszakadtak és olyan is akad, amelyikben rókák élnek – mondta Pirityi Hajnal, aki még akkor, 2020-ban kezdett azon dolgozni, hogy a területet helyreállítsák és emlékhellyé alakítsák. Mára lezárult a projekt első szakasza, amelyben megtörtént a sírok pontos felmérése, feltérképezése.

Az intézményvezető asszony elképzelése szerint a parcellát egyfelől megújítanák és rendbe tennék, amihez hozzátartozik, hogy eltávolítják a később a sírokra került, de mára alaposan megviselődött kőlapokat és új kereszteket is szeretnének, amelyeket az eredeti helyükön állítanának fel. Egy sírban általában két-három nővér alussza örök álmát. A területet parkosítanák és információs táblát is kihelyeznének, amelyen a nővérek rövid történetét is el lehetne olvasni a csákvári temetőben.

Pirityi Hajnal 20020-ban az intézmény udvarán

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Ezzel párhuzamosan létrehoznának egy digitális emlékhelyet is, amely lehetővé tenné, hogy a sírok között virtuálisan is lehessen sétálni, illetve, hogy az ott nyugvó nővérekről az alapadatokon túl további információkat, történeteket, fotókat, velük vagy róluk készült, eddig még sehol meg nem jelent interjúkat, netán hozzájuk kapcsolható tárgyi emlékeket lehessen megtekinteni, elolvasni. Ennek a hatalmas adatbázisnak az elkészítésén dolgoznak most a projektben résztvevő csapat tagjai.

Az emlékhely kialakításához Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere igyekszik felkutatni a lehetséges anyagi forrásokat. Az, hogy mikorra sikerül mindent befejezni és milyen formában valósul meg végül az elképzelés, sok mindentől függ. Az intézményvezető asszony szeretné, ha két éven belül minden kész lenne! Pirityi Hajnal azt is hozzátette, szívesen fogadnak a nővérekről szóló visszaemlékezéseket, tárgyi emlékeket azoktól, akiket esetleg még tanítottak, netán rokonságban álltak velük.