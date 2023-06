Már többször beszámoltunk arról, hogy Bakony lakosságából néhány lelkes lokálpatrióta nem kímélve idejét és erejét, tette, konkrétan kétkezi munkával segíti elő a település fejlődését. Nemrégiben a temető kapuja újult meg és lett zárható. Ez alkalommal a köztemető kerítésének déli oldalát újították fel. A meglehetően hosszú szakaszhoz szükséges anyag az önkormányzat saját forrásából került a helyszínre, míg a kivitelezési feladatokat vállalók a helyi lakosok összetartó csoportja volt. A társadalmi munka keretében elvégzett feladatthoz nem csak kézi, hanem gépi erőre is szükség volt, de ez sem okozott fennakadást a munkában.

-Köszönöm, hogy mindig vannak, akikre lehet számítani, akik akarnak tenni településünkért, Bakonycsernyéért. Ez a munka elkészült, de nem állunk meg, így hamarosan kezdődik az új murvásparkoló kialakítása, mondta Turi Balázs polgármester.

Csernyén nem csak a fejlesztésre helyeznek hangsúlyt, hanem a szépségre is, így a virágosítás több ütemből álló folyamata idén is elindult. Ennek köszönhetően 2023-ban is több száz muskátli ragyog majd a támfal korlátra függesztett ládákban és a falu több pontján direkt erre a célra elhelyezett hordókban.