Több alkalommal is megírtuk már, hogy a kisfaludi kastély magántulajdonban van, de néhány évente felröppennek a hírek arról is, milyen sorsot szánnak neki. Volt, hogy szállodát szerettek volna kialakítani itt, máskor a hadi sírok megmentése volt a fő cél a területen, de hirdetések is felkerültek az internetre az eladása érdekében, nem túl bizalomgerjesztő jellemzőkkel: „elherdált örökségként” és „szétlopott magyar kastélyként” is jellemezték már ugyanis.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Az elmúlt pár évben azonban teljes a csend, olyannyira, hogy nagyon úgy tűnik, a tulajdonos vagy megbízottja mostanában bizony nem járhatott a területen. A magánterületre figyelmeztető pirosbetűs táblát belepte már a gaz, amely az előtte elhaladó útra is kilóg. Benézve pedig jól látszik: a természet átvette az uralmat a kastélyparkban.