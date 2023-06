A Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában működő 32 általános iskolában 1060, a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában működő 62 általános iskolában pedig 2050 8. osztályos tanuló fejezte be a héten általános iskolai tanulmányait. Ezek egyike a székesfehérvári Zentai úti Általános Iskola, amelynek ballagási ünnepségén a feol.hu is részt vett péntek délelőtt.

A három végzős osztály 66 diákja 11 órakor gyűlt össze az iskola aulájában, ahol leleplezték az intézmény dicsőségfalának legújabb részét, amelyre 9 olyan tanuló neve került fel, akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Őket az ünnepségen név szerint is jutalmazták.

Bottka Rózsa igazgatónő ünnepi beszédében számos tanórát, eseményt és közös élményt idézett fel, amelyre pedagógusok és diákok egyarán szívesen emlékeznek vissza, de felidézte azokat a kihívásokat is, amelyekkel a 8 év alatt kellett a tanulóknak szembenézniük. „Remélem, a fizika órákon nem csak a munka jelét és mértékegységét sikerült megtanítanom, hanem az értékét is!” – fogalmazott az egyébként fizika szakos igazgatónő, aki elmondta azt a mondatot is, amelyet minden bizonnyal más iskolákban is felidéztek és felidéznek minden ballagás alkalmával: az általános iskola befejezésével lezárul egy fontos fejezet a fiatalok életében.