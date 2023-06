- Még néhány éve nyertünk pályázati támogatást először az óvoda előtti járda és út felújítására, majd a rendelő felújítására, közösségi tér létrehozására és a temetőre is. Mindezek megvalósítását azonban meghiúsította először a járvány, aztán az építőipari árak hihetetlen megemelkedése. A helyzetet tovább nehezítette a hivatal felújítása is, amit szintén többször újra kellett terveznünk. Most végre minden összeállt, a hivatalt is átadtuk már hónapokkal ezelőtt, így végre elkészülhetnek a régen várt felújítások – vágott a közepébe Németh Norbert, polgármester.

Az Óvoda közben már el is kezdődtek a munkák, melynek során az utat újra aszfaltozzák, mellette teljesen új járda is épül. Ez nagyon is indokolt, hiszen a település egyik legforgalmasabb utcájáról van szó, amely a polgármesteri hivataltól indulva a rendelőintézet és az óvoda mellett elhaladva vezet a temetőig, illetve a focipályáig. Ezután a falu legrosszabb útja, a Vértes utca következik, amelyet szintén újra aszfaltoznak. A temetőben a bevezető út térkőburkolatot kap, illetve a ravatalozó mellett a majdani urnafülke fal számára kijelöl területet is előkészítik. A rendelőnél az épület körüli vízelvezetést építik ki, de járda és normális mentőbeálló is készül, valamint térkőborítást kap a rendelő előtti terület, ahol önkormányzati műhelyt és garázst is kialakítanak. Végül, de nem utolsó sorban rendbe teszik a korábban gyakorlatilag szemétlerakóként funkcionáló hivatali udvart, amelyet szeretnének parkosítani is.

- Ez összesen hat Magyar Falus program, aminek összköltsége 72 millió forint és aminek eredményeképpen a teljes faluközpont újjáépül és olyan minőségűvé és kinézetűvé válik, amilyennek már régóta lennie kellene – zárta a polgármester.