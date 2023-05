A Fejér Vármegyei Közgyűlés április 20-i ülésén, egyhangú döntéssel, összesen 13 fő bírósági ülnök megválasztásáról döntött, azonban egy fő nem tudott részt venni az ünnepélyes eskütételen, így 12-en vehették át megbízóleveleiket a Vármegyeháza Címertermében. Az ülnököket a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián köszöntötte. Mint mondta az ülnöki tevékenység a legjobb módja annak, hogy az igazságszolgáltatás ténylegesen megtörténjen és ne csak jogszolgáltatásról beszéljük. Ebben pedig nagy szerepet játszik korábbi vagy még jelenleg is tartó munkájuk, hivatásuk.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Egy szép és felelősségteljes munka elé néznek a megválasztott ülnökön, akik szinte a bírókkal azonos jogokkal fognak rendelkezni. A jogokon túl ez a felelősségre is igaz. Éppen ezért esküjéhez híven legjobb tudása szerint mindig azon fáradozzanak, hogy olyan döntés közreműködésében lehessen szerepük, amely nem csak jogot, hanem igazságot is szolgáltat – fogalmazott az elnök, majd hozzátette: ismerve az előző évek tapasztalatait a most ülnökké választott személyek kiváló kiegészítései lesznek a bírói állománynak.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Molnár Krisztián köszöntőbeszédét követően átadta a bírósági ülnököknek megbízóleveleiket, Csatári Zsuzsanna, a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettese pedig feleskette őket, amely így szólt:

„Én fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és megtartatom, az ülnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el. Hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel. Isten engem úgy segéljen”