- Minden hónapban várjuk az elkészült gyúrói fotókat és közönségszavazással dől el, ezek közül melyik díszíti majd a kész online naptár adott hónapját. Most, értelemszerűen a májusi fotókat lehet beküldeni. A naptár linkjét következő év elején tesszük közzé, így aki akarja, letöltheti és kinyomtathatja – mondta a feol.hu kérdésére Hársfalvi Mária, gyúrói művelődésszervező, akitől azt is megtudtuk, az elmúlt években általában mintegy félszázan küldtek be képeket a faluból. A beérkezett felvételek száma hónapról hónapra változik, előfordult, hogy mindössze öt darabot kaptak, de olyan is volt, hogy majdnem harminc képet raktak ki a szavazáskor.

- Két egyforma képet még sosem kaptunk. Olyan is előfordult, hogy a beküldött fotón szinte észrevétlen, apró részletek tűntek fel, pl. egy kapuban megbúvó apró szobor, ami mellett biztosan sokan elmennek nap mint nap, mégsem figyeltek fel rá. Ugyanarról az utcáról, helyről vagy épületről máshonnan, vagy más szemszögből is készülnek fotók, ennek köszönhetően más arcukat mutatják. Összességében nézve a beküldött fotókon szépen visszaköszönnek az év rendezvényei vagy az adott hónapra jellemző természeti jelenségek – árulta el a művelődésszervező.

A saját készítésű, májusi fotókat május 31-ig lehet beküldeni a [email protected] címre. A közönségszavazás június 1-7. között zajlik a közösségi oldalon, ahol a Gyúrói hírek között megtalálják a pályázat további feltételeit is.