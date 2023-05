Kezdjük a tényekkel! A tordasi Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát 2018 szeptemberétől tartja fent a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek. Ekkor vált az intézmény államiból egyházi fenntartásúvá, miután a faluban nem voltak elégedettek az állam biztosította körülményekkel az iskolában. A nővérek a megállapodás értelmében 15 évre kapták meg az iskola fenntartási jogát, amiből eddig öt év telt el. A fenntartó kapcsolata az önkormányzattal jónak mondható.

Ha nem adják, akkor is elviszik

Az a bizonyos bili akkor borult ki, amikor idén év elején a tanítást és nevelést hivatásának tekintő közösség jelezte: a törvény adta lehetőséggel élve, igényt tartana az iskola tulajdonjogára. – Falusi és egyetlen iskola lévén, amit ráadásul a tordasiak építettek, nagyon erős az itteniek kötődése az intézményhez. Ezért nehezen emésztjük meg, hogy el akarják tőlünk venni. Ráadásul nem régen vált egyértelművé a számunkra, hogy

az önkormányzatnak nincs választási lehetősége: ha a fenntartó kéri, oda kell adni az iskolát. Ha ezt a fenntartó kérése ellenére nem tesszük meg, a bíróság helyezi őket tulajdonba.

– magyarázta Juhász Csaba, polgármester, aki hozzátette, a tulajdonjog átadásával ugyanakkor az önkormányzat kizáródik az iskola életéből, a törvény nem biztosít neki semmilyen értelemben helyet az intézményben.

A jövőbe kell tekinteni!

A helyzetről zárt ülésen tájékoztatták a tordasi önkormányzat képviselő-testületének tagjait és azonnal megindult a gondolkodás, hogyan lehetne a kérdést úgy megoldani, hogy az a községnek is a lehető legjobb legyen. Mivel első körben nem találtak megoldást, egy újabb egyeztetésen – amelyen már jogász is részt vett – úgy döntöttek, megkérik a Nővéreket, vonják vissza az igényüket. Ők azonban nemet mondtak. Juhász szerint ennek oka, hogy azon pályázatoknál, amelyeken az iskola fejlesztéséhez szükséges támogatásokat nyerhet a fenntartó, sokkal nagyobb az esélye a pozitív elbírálásnak, ha az ingatlan a tulajdonukban van. A polgármester elismerte, az elmúlt években sok beruházást végeztek a Don Bosco Nővérek a tordasi iskolában és nem vitás, hogy gondos gazdái az épületeknek. Ám – hangsúlyozta -, az önkormányzat továbbra sem bólintott rá az iskola tulajdonjogának átadására. - Nem ez az első nehéz helyzet, amit meg kell oldanunk, így biztos vagyok benne, hogy most is sikerülni fog! Ehhez azonban, úgy vélem, alapvetően fontos, hogy ne ragadjunk le a jelenben, hanem próbáljunk meg a jövőbe tekinteni, hiszen a saját gyerekeinkről van szó! – fogalmazott Juhász Csaba.

Cél egy megállapodás megkötése

A jelen helyzetre vonatkozó 2022. évi LXXVIII. törvény 3. és 4. paragrafusa ezt írja: az ingatlan „tulajdonjoga ingyenesen visszaszáll az eredeti tulajdonosra akkor, ha a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, a köznevelési vagy szakképző intézmény megszűnik, a fenntartói jog központi költségvetési szerv, települési önkormányzat, vagy nem bevett egyházi fenntartó részére kerül átadásra, vagy az ingatlanon a nevelési-oktatási feladat ellátása megszűnik.” Magyarán: ideiglenes tulajdonjog átadásról van csak szó. Mitől félnek hát Tordason?

- Az egyik, hogy eladják az ingatlant, vagy jelzálog kerül rá. Szeretnénk elkerülni azt is, hogy a tulajdonjog visszakerülése után ki kelljen fizetnünk a Nővéreknek azt az összeget, amit saját erőből költenek az iskolára. Fontos a számunka, hogy ne fogjanak bele semmilyen beruházásba vagy átalakításba az önkormányzattal történő egyeztetés nélkül, hiszen nem szeretnénk olyan épületet visszakapni, ami számunkra nem megfelelő, mert pl. túl nagy lett. – sorolta a legfontosabbakat a polgármester. Az önkormányzatnál ezért kidolgoztak egy megállapodástervezetet, amelyben garanciákat kapnának ezekre és még néhány más esetre is a Don Bosco Nővérektől. A tervezet még nem végleges. Az önkormányzat részéről itt tart most az ügy. Juhász Csaba szerint egyébként a Don Bosco Nővérek nyitottak a megállapodásra és néhány héten belül akár pont is kerülhet a kérdés végére.

Az aláírásgyűjtés csak hangulatkeltésre jó

A hét képviselő egyike azonban „bekevert”: a napokban aláírásgyűjtést – és nem helyi népszavazást - kezdeményezett a községben annak érdekében, hogy elérjék, a nővérek vonják vissza az igényüket. Juhász Csaba szerint ez több okból is aggályos. Az aláírásgyűjtő ív mögé tett adatkezelési tájékoztató szerint a gyűjtött adatokat nem adják ki, csak az aláírások számáról tájékoztatnak, miközben az aláírók adatainak valódiságát senki sem ellenőrzi. Mindezeken felül a tájékoztatóban rossz jogszabályi hivatkozást adtak meg, és valótlanságot is állítanak azzal, hogy a képviselőtestület már döntött a kérdésben.

Az aláírásgyűjtés nem ad megoldást a problémára, mutatott rá a polgármester, aki szerint az egész akció ebben a formában csak hangulatkeltésre, a település megosztására jó.

Az iskola fenntartása jó kezekben van, a Don Bosco Nővérek jó gazdái az intézménynek

Jut is, marad is

- Abban egyetértünk, hogy a település számára nagyon rossz jogszabály született, ami nem veszi figyelembe az itt élők iskolához való érzelmi kötődését. De ha úgy adjuk át a tulajdonjogot, hogy közben megkötjük a Nővérekkel a fent említett megállapodást, többet érünk el, mintha szimplán ellenállnánk. A törvény értelmében ugyanis semmilyen beleszólásunk nem lenne a tulajdonjog átadását követően az iskola sorsába, életébe. Még csak a tárgyalások elején tartunk és remélem, hogy az itt élők többségének az érdekében felelősségteljes döntést fog hozni a képviselőtestület, vállalva ennek minden súlyát! – zárta a polgármester.