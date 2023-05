A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny meghirdetői a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Károli Gáspár Katolikus Egyetem Pedagógiai Kara, regionális szervezőként pedig több, határon túli intézmény is bekapcsolódik. Célja az anyanyelv értékeinek megőrzése, szeretetének erősítése, valamint a tehetséggondozás, illetve a tanulók és pedagógusaik közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Segíti a megmérettetésre való felkészülés a helyesírási ismeretek bővítését és – ezzel párhuzamosan – a digitális írástudást is erősíti.

Az idei, XXVI. verseny keretében Magyarországon minden megyéből évfolyamonként 1 fő – az 1. helyezett –, a fővárosból pedig az 1-3. helyezett tanulók juthattak tovább a döntőbe, valamint Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és a Vajdaságból is a legjobbak mérhették össze tudásukat. Fejér Vármegyében a tavalyi évhez hasonlóan – ezúttal a 6. évfolyamban – Gángó Lilla, a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola tanulója bizonyult a legjobbnak.

Ezzel az eredményével immár második alkalommal képviselte Fejér vármegyét a május 20-án megrendezett Kárpát-medencei döntőben. Ott a táncsicsos diák kiegyensúlyozott versenyzéssel az előkelő 4. helyezést szerezte meg. Gratulálunk Lillának és felkészítő pedagógusának, Pék-Torma Angelikának a nagyszerű eredményhez!