Az önkormányzat tavaly októberben mutatta be a Szabadság tér buszmegállóval szembeni oldalára tervezett multifunkcionális park terveit, amely az elképzelések szerint egyaránt szolgálja a helyieket és a Csákvárra látogató turistákat. A megvalósításhoz korábban területet is vásárolt az önkormányzat. Októberben 17 új parkoló, rendezvényhelyszín, játszótér és park kialakítását ígérték. A bejelentést követően megindultak a bontási munkálatok, a héten pedig elkészült a tér előtti új járda is. Ez volt az építkezés egyik utolsó momentuma. Már csak a parkosítás van hátra, s ha minden jól megy és az időjárás is kegyes lesz, a munka két héten belül be is fejeződik. A műszaki átadást a jövő hét végére tervezik. – A játszóteret szeretnénk gyermeknapra átadni, de az egész park avatását júliusra időzítenénk. Ekkor ünnepeljük Csákvár várossá válásának 10. évfordulóját – tudtuk meg Illés Szabolcs polgármestertől.

Ennek a napja egészen pontosan július 15. lesz, a programok már körvonalazódnak. A kirakodóvásár mellett délután többek között a helyi zeneiskola növendékei, a Duna Művészegyüttes és további, fiatal zenekarok váltják egymást. Este jönnek a nagy koncertek,: a tervek szerint az AC/DC magyar tribute zenekara, az AB/CD, utánuk pedig a Hooligans lép fel.

A polgármester azt is elárulta, az önkormányzat mindeközben azon dolgozik, hogy be tudja adni a pályázatát egy új, négycsoportos bölcsőde építésére, amelyet a Szabadság téri óvoda épülete mögött emelnének.