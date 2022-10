A pályázatra beadott tervekben az önkormányzat egy olyan multifunkcionális parkot álmodott meg a Szabadság tér buszmegállóval szembeni oldalára, amely egyaránt szolgálja a helyieket és a Csákvárra látogató turistákat. Az elképzelés megvalósításhoz területet is vásárolt az önkormányzat. Ahogy azt Illés Szabolcs, polgármester a kedd délelőtti sajtótájékoztatón elmondta, a hiánypótló beruházással összesen három területen valósulnak meg fejlesztések a kisvárosban. A már említett Szabadság téri területen 17 új parkolót, rendezvényhelyszínt, játszóteret és parkot alakítanak ki. Emellett a Floriana téren kerékpáros pumpapályát, illetve egy 400 méteres futókört építenek, melyekre az utóbbi időben nagy igény mutatkozott a településen. Ugyanakkor felújítják a Május 1. utca előtt lévő játszóteret is.

A kivitelező cég ügyvezetője, Bobély Viktor, kérdésünkre elmondta, a Petőfi utcában elsősorban a meglévő játékok felújítására, illetve a terület rendezésére kerül sor, de emellett új homokozó – felette napvitorla – hinta és több rugós játszóeszköz is szerepel a tervekben, illetve ivókutat is telepítenek. A Szabadság téri parkban egy nagy hajó lesz a játszótér központi eleme, mellé hinta, sakkasztal és rugós játékok kerülnek. Csákvár új parkjában rózsalugast is kialakítanak.

A kivitelezésre közel 282 millió forint, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az önkormányzat. A munkaterület átadása már megtörtént, a régi, évtizedek óta kihasználatlanul álló épületek bontása már folyik. Várhatóan jövő év április végére mind a három helyszínen el is készülnek a munkával.