A kétnapos amatőr olimpia nem lenne elég a kis falu lakóinak, május 27-én a gyerekek is egész napos fergetegben részesülnek, hiszen ez a hétvége valójában az övék.

A Csóri Alkotó Közösség (CSAK) bemelegítésként szintén sportolni hívja a fiatalokat szombaton délelőtt. Nevezetesen az utcák-terek focibajnokságra és kerékpáros ügyességi versenyre és közlekedésbiztonsági fejtörőre hívja a srácokat. De lesz kézműves foglalkozás, hajfonás, csillámtetkó és lufibohóc, tombola, lovaglás, ugrálóvár és zságbamacska is. Óvóbácsi Zsongodája koncert után frissítő italt is fogyaszthatnak, amit helyben készítenek majd részükre, frissen facsart gyümölcsből.

A májusfa sem marad a helyén, kitáncolását követően, szalonnasütésre várnak mindenkit a tábortűz mellé.