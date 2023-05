A konferenciára tudományos dolgozatokkal készültek a diákok. Prezentációkat már a konferenciát megelőzően bíráló bizottság már elbírálta. A konferencia alkalmával a tanulmányok bemutatása a fő feladatuk a hallgatóknak. Az előadásaik végén természetesen a dolgozatok témájához kapcsolódóan a bírálók kérdéseket intéztek a diákokhoz, amit a közönség soraiban ülők is megtehettek.

A bizottsághoz összesen nyolc dolgozat érkezett be, amit Verőné Wojtaszek Malgorzata, egyetemi docens elnökletével, Széll Károly, egyetemi docens, Udvardy Péter, egyetemi docens és Dardos Dániel, hallgatói titkár alkották.

Egy dolgozat nem feltétlenül egy szerző munkája által készült el, így több előadó is részt vett dolgozatonként a prezentációban. Összességében nyolc előadást hallgathattak meg a délután folyamán, műszaki és geoinformatikai témakörökben. Ezeken belül is a legmodernebb tudományos kérdések kerültek napirendre, úgy mint a mély tanulás, a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett valóság vagy a kozmikus részecske detektor. Az 57. Tudományos Diákköri Konferenciát Nagyné Hajnal Éva, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, kutatási dékánhelyettese nyitotta meg szerdán délután, akitől a feol.hu azt is megtudta, hogy a hallgatóknak minden évben sikerül meglepetéseket okozniuk dolgozataikkal, mivel rendkívül színvonalas és okos munkákat készítenek évről évre. Idén még középiskolások is neveztek a tudományos konferenciára. A kutatási dékánhelyettes igazán meglepőnek tartotta, hogy milyen komoly színvonalú mesterséges intelligenciával foglalkozó dolgozatot tudtak prezentálni a középiskolai tanulók és mint elárulta, reméli, hamarosan az egyetem falai között tudhatja a tehetséges diákokat.