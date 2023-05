Székesfehérvár Nemzeti Emlékhelyének mauzóleumában található Aba Novák Vilmos szekkója, melynek megmentése most elsődleges cél. A mauzóleum és benne Aba Novák festménye az 1938-as kettős szentév – az Eucharisztia és a Szent István Emlékév – apropóján valósulhatott meg. Azóta azonban közel száz év telt el, az épület állaga leromlott, a festményt pedig, többszöri lefestés után harminc éve restaurálták. Az épület állaga folyamatosan romlik, melynek köszönhetően a falfestmény is veszélybe került. A Szent István Király Múzeum, mint fenntartó, most fontos és nagy lépésre szánta el magát: megkezdi az állagmegóvási munkálatokat az épületen, majd pedig következhet a festmény restaurálása.

- Az állagvédelmi munkálatok megkezdéséhez fel kell mérni az épület különböző részeit, például a fal vízszigetelését, illetve a tető szerkezetét. Restaurálni kell majd a szekkót is, de addig ez nem kezdődhet el, amíg az örökségvédelem felé a dokumentáció nem készül el, illetve amíg nincs kész felújítási terv. A restaurálási munkálatokat Lángi József végzi majd, aki korábban is dolgozott a festmény helyreállításán – összegezte a célokat Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója a feol.hu-nak a kedd reggeli felmérésen.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A secco – és a Szent István szarkofág - azonban mindaddig látogatható lesz, amíg a felújítás nem kezdődik el. Az épület megerősítése azonban nem várhat sokáig: néhány helyen ugyanis a salétromos, nedves kicsapódás elkezdte már megbontani több helyen is a festményt.

Katona Zsolt Vazul, az állagmegóvó munkálatok kivitelezője hozzátette: a tető több pontján szivárog a csapadékvíz, ugyanakkor az oldalfalakon a közel 100 éves fuga állapota is rossz állapotban van.

- Nagyobb esőzések idején a fugák mentén beázik a fal. Éppen ezért az első feladat lecserélni a teljes tetőhéjazatot, a szarufákat, majd pedig a téglafalak fugáit kell kitisztítani legalább 2 centiméter mélységben, s vízzáró fugaréteggel kell ellátni. Így oldalról is biztosítva lesz az épület beázás elleni védelme. Utolsó lépcsőként történik meg az alsó vízszigetelés, injektálásos módszerrel. Ezt követően indulhat csak el az Aba Novák festmény restaurálása. Különösen oda kell figyelni az alsó injektálás folyamatára, hiszen az ebből adódó mikrorezgések megbonthatják az amúgy sem túl egységes szerkezetű freskó anyagát. A falakban lévő belső beszivárgásokat s az abból adódó, a festmény faltól való tenyérnyi elválásait ugyanis mi már láttuk ultrahangos felvételeken. A művelet legérzékenyebb része pedig az lesz, amikor – szintén injektálásos módszerrel – tapadóhidat viszünk a fal és az elvált részek közé, hogy további 40-50 évre biztosíthassuk a festmény megmaradását.