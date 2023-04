A Gorsiumról fontos tudni, hogy hazánk egyik legjelentősebb római kori emléke. Habár a park jelentős fejlesztéseken esett át az elmúlt években a cél mindvégig ugyanaz volt, hogy visszakalauzolják az embereket a régmúltba. E célnak egyik közkedvelt, már hagyományosnak mondható tavaszi eseménye a Floralia és csakúgy, mint az előző években, idén is rengeteg izgalmas programmal készül a szervező Szent István Király Múzeum. Belényesy Károly a múzeum szakmai igazgatójától megtudtuk, hogy Floralia voltaképpen egy tiltakozásból született ünnep, amely a római kor előtt tiszteleg.

– Nagyszerű alkalom arra, hogy megcsodáljuk a virágot bontó fákat, hogy együtt örüljünk annak a rendkívül gazdag római örökségnek, ami a megyénkben is a rendelkezésünkre áll, valamint, hogy megcsodáljuk azokat az embereket, építményeket, akiket és amiket ezt a kor hátrahagyott – fogalmazott a szakmai igazgató.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kovács Loránd Olivér, a Gorsium Régészeti Park szakmai tanácsadója a programokat ismertetve elmondta, hogy idén is lesznek hagyományos elemek, mint például a résztvevők felvonulása a Floralia nyitóprogramjaként, de emellett olyan újdonságokkal is készülnek, mint a fogathajtó verseny, amelyben megyei fogathajtókat is láthatnak majd az oda látogatók.

A videót készítette: nzp, köszönet a Fehérvár Televíziónak!